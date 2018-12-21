شهيد و40 مُصابًا برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة

استشهد شاب فلسطيني، وأُصيب 40 آخرون، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأُصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال قمعهم المسيرات السلمية شرق قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأخبار الفلسطينية "وفا".

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى محمد معين خليل جحجوح (16 عاما) شرق مدينة غزة، إثر إصابته بعيار ناري في رقبته.

وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص الحي والمعدني المغلّف بالمطاط والغاز المسيّل للدموع صوب المواطنين المتواجدين على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشرق بلدة جباليا كذلك.

وأشارت مصادر طبية إلى أن من بين المُصابين الـ40، هناك صحافي، أُصيب بالرصاص الحي في قدمه. بالإضافة إلى إصابة 4 مُسعفين.

ونُقِل المصابون للمشافي، فيما عُولج المصابون باستنشاق الغاز المُدمع، ميدانيًا، على يد الطواقم الطبية.

ومنذ عصر اليوم، بدأ المواطنون بالتوافد إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ39 من مسيرة العودة الكبرى، التي تأتي هذه المرة تحت عنوان "الوفاء لأبطال المقاومة".(عرب 48)