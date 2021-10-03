شوارع عمان تغرق.. والسلطات تدعو السكان لاعتلاء المنازل

توقع خبراء الطقس دخول الإعصار الأراضي العُمانية في وقت قريب من ظهر الأحد، ومن المحتمل أن يصل الإمارات.

وشهدت مناطق عُمانية عدة، الأحد، أجواء عاصفة وأمطارا شديدة، بالتزامن مع قرب وصول عين الإعصار "شاهين" إلى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بتلقيها بلاغات متعددة عن احتجاز أشخاص بمركباتهم في مسقط، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها بسبب الإعصار.

وأهابت السلطات العمانية بـ"ضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة".

وقالت الوكالة إن الإعصار تسبب بقطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، وحثت مستخدمي الطريق على أخذ الحيطة والحذر.

وفي بعض المناطق، كالزاهية في ولاية مطرح، حثت السلطات المواطنين والمقيمين للصعود إلى أعلى منازلهم تجنبا لآثار الإعصار.

وشارك البعض مقاطع تُظهر سيارات عالقة في مياه الأمطار التي غطت الشارع.

وأظهرت فيديوهات متداولة شوارع العاصمة مسقط وهي غارقة في المياه التي ظهرت وهي تتدفق بقوة بين السيارات.

وشارك البعض عبر شبكة الإنترنت مقاطع فيديو تبين ظروفا جوية غير اعتيادية باتت تشهدها مناطق من السلطنة جراء الإعصار.

وشاركت حسابات مقاطع فيديو تُظهر حركة مضطربة للأمواج قبالة السواحل العمانية.

ونشر البعض مقاطع فيديو قيل إنها لعمليات إخلاء الشرطة منازل في ولاية صحار بسبب قرب وصول الإعصار إليها.

كما أصدرت هيئة الطيران المدني تحذيرا "من المخاطر المتعددة" للإعصار، وقالت إن عين الإعصار تبعد نحو 130 كلم عن مسقط، وقدرت سرعة الرياح بـ64 عقدة (116 كلم في الساعة).

وحذرت الهيئة من الرياح شديدة السرعة والأمطار الغزيرة جدا، والتي ستؤدي إلى فيضانات في بعض المناطق، وأهابت بعدم عبور الأودية وعدم ارتياد الشواطئ.

وأكدت القوات المسلحة جهوزيتها للتعامل مع الوضع وتقديم الدعم والإسناد لكافة الجهات العاملة في مواجهة الإعصار وللجهات المدنية.

وتسبب الإعصار بكسر في خطوط نقل المياه في بعض المناطق، وقالت السلطات إنها تعمل على حل المشكلة.

وتستمر مقاطع الفيديو بالظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبينة حجم الأضرار التي ألحقها الإعصار بمناطق من السلطنة.

عمليات الاخلاء من المنازل في ولاية صحار العمانية بسبب قرب وصول الاعصار شاهين pic.twitter.com/kZOuAQBeEt — #MTEB# (@Mteb69580392) October 3, 2021

من جهتها، أعلنت الإمارات عن عدد من التدابير الوقائية في مواجهة الإعصار، كان أبرزها منع ارتياد الشواطئ خلال فترة عبور الإعصار المنطقة، ومنع الاقتراب من الأودية والسيول والمناطق المنخفضة.

كما قامت السلطات الإماراتية بتحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بعد، وكذلك المؤسسات الحكومية للعمل عن بعد.

وتوقع مركز التنبؤات الوطني الإماراتي أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية اعتبارا من الأحد ولغاية الثلاثاء بالإعصار.

وقالت السعودية إن الإعصار لن يكون له تأثير مباشر على أراضيها، وتوقعت دخول البلاد في منخفض جوي سيتسبب بهطول أمطار لعدة أيام في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض وبعض المناطق الجنوبية.