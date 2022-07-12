شورى الإخوان المسلمين يطردون القائم بأعمال المرشد العام

قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في مصر إسقاط عضوية إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام، مؤكدا أنه "لم يعد يمثل الجماعة أو يعبر عنها".

وقال المجلس في بيان صدر اليوم الثلاثاء إن منير، المقيم في لندن، لم يلتزم بقرارات مؤسسات الجماعة، وشكل كيانات موازية بعيداً عن هذه المؤسسات.

كما أسقط المجلس عضوية أكثر من عشرة أعضاء بارزين آخرين منهم حلمي الجزار، ومحمد جمال حشمت.

شورى الأخوان يعفي د.حلمي الجزار و ابراهيم منير وم اسامة سليمان وعشرة آخرين من المسؤلية#عسكر_مصر_خونة#عقبال_مصر pic.twitter.com/GhfkSBLMME — مصرى حر (@12zMohamed) July 12, 2022

وقرر المجلس "عدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات مجلس الشورى العام" بصفته المؤسسة الأعلى بالجماعة، وفق ما جاء في البيان.

كما قرر المجلس تمديد تكليف اللجنة القائمة بعمل المرشد العام حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وتعصف الخلافات في قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، إذ دبت الانقسامات بين جناح إبراهيم منير، وجناح القيادي محمود حسين المقيم في تركيا، وأصبح كل منهما لا يعترف بالآخر.