شومر : لا بد من إدلاء مسؤولين كبار بشهادتهم في محاكمة ترامب

قال تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد إنه لا بد من إدلاء كبار مسؤولي الإدارة بشهاداتهم في محاكمة الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته بعد تقرير قال إن ترامب أبلغ مساعدا سابقا الاستمرار في حجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا إلى حين التحقيق مع منافسين سياسيين.

وقال شومر في تغريدة على تويتر إنه يجب على الجمهوريين مساندة الجهود الرامية إلى استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق ضمن آخرين للإدلاء بشهاداتهم.

وكانت صحيفة نيويوك تايمز قد ذكرت يوم الأحد أن ترامب أبلغ في أغسطس آب بولتون إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن. (رويترز)