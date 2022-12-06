شويغو: مقتل أكثر من 8 آلاف عسكري أوكراني خلال شهر

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل تقدمها في إقليم دونباس، مشيرا إلى مقتل أكثر من 8.3 ألف عسكري أوكراني خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد شويغو، أن الجيش الروسي، ألحق اضرارا كبيرة وفادحة بالقوات المسلحة الأوكرانية، على مستوى القوى العاملة والمعدات، في اتجاهي لوغانسك ودونيتسك.

وأوضح شويغو، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة، على كل من مايورسك وبافلوفكا وأوبيتنو وأندريفكا وبيلوغوروفكا يوجنايا وكورديوموفكا.

وبين وزير الدفاع الروسي، أنه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بلغت خسائر القوات الأوكرانية، أكثر من 8.3 ألف عسكري و5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة وأكثر من 300 عربة مدرعة.

وقال شويغو: "لقد تعرضت محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لقصف أوكراني ب 33 قذيفة من العيار الثقيل، خلال الأسبوعين الماضيين"، مشيرا إلى تمكن القوات الجوية الروسية من اعتراض معظم تلك القذائف.

وشدد على أن الجيش الروسي، يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية محطة زابوروجيه النووية.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن موسكو تعتبر تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية "إرهابا نوويا".

وتابع شويغو: "ينفذ الجيش الروسي، ضربات بأسلحة عالية الدقة، تشمل أهدافا للقيادة العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، التابعة لنظام "كييف" ".