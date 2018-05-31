شويغو وليبرمان يبحثان الأوضاع في جنوب سوريا

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في موسكو، اليوم الخميس، الوضع في منطقة خفض التصعيد على الحدود السورية الأردنية.

وقال شويغو في بداية اللقاء: "يسرني الترحيب بكم في موسكو، كما تسرني إمكانية مناقشة القضايا الحيوية والهامة حول التسوية السورية. وتراكم هناك العديد من المسائل التي من الضروري بحثها. ويجب أن نناقش كل المسائل المتعلقة بالعمل على الحدود وفي المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد وخاصة البنود التي يوجد لدينا اتفاق عليها مع الأردن والولايات المتحدة".

كما أعرب الوزير الروسي عن أسفه لتغيب ليبرمان عن عرض النصر في موسكو يوم الـ 9 مايو الجاري.

وأضاف: "استغل هذه الفرصة لتوجيه دعوة إليكم لحضور العرض العسكري العام المقبل. وأريد أن أشير هنا بشكل خاص إلى أن الـ9 من مايو يعتبر عيدا رسميا في إسرائيل".