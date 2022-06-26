شويغو يتفقد القوات الروسية في أوكرانيا (فيديو)

تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الأحد، سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب وزارة الدفاع، استمع شويغو إلى تقارير المسؤولين والقادة العسكريين بشأن الوضع الحالي والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة الروسية في مناطق العمليات الرئيسية في أوكرانيا.

وأولى الوزير اهتماما خاصا لتنظيم الدعم الشامل للأعمال القتالية، إضافة إلى تهيئة جميع الظروف المعيشية اللازمة للعسكريين الروس في نقاط الانتشار المؤقتة.

Russian Defense Minister Army General Sergey Shoygu arrived in #Ukraine



"While inspecting the Russian grouping of troops involved in the special military operation in Ukraine, Sergei Shoigu heard reports from commanders on the current situation"#UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/zStLSMyDfZ — Owari no Ōutsuke (@owarino_outsuke) June 26, 2022

كما قلد وزير الدفاع شويغو، ميداليات لبعض الجنود الذين أظهروا بطولة وتفانيا في أداء المهام القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، وهي، ميدالية النجمة الذهبية "بطل الاتحاد الروسي" ووسام الشجاعة

وتأتي زيارة شويغو بعد إعلان أوكرانيا تعرض كييف لقصف في الساعات الأولى من صباح الأحد، استهدف مبنيين سكنيين على الأقل، حسبما أفاد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، علما أن العاصمة لم تتعرض لأي غارات جوية روسية من هذا القبيل منذ 5 يونيو.

وفي غضون ذلك، تسعى القوات الروسية إلى التقدم في آخر معقل أوكراني متبق في منطقة لوغانسك الشرقية، بعد أن سيطرت بالكامل السبت على أطلال مدينة سيفيرودونتسك المتفحمة والمصنع الكيماوي الذي يتحصن فيه مئات من الجنود والمدنيين الأوكرانيين.

وأطلقت روسيا، السبت، عشرات الصواريخ على مناطق عديدة بمختلف أنحاء البلاد بعيدة عن قلب المعارك الشرقية.

وقالت القيادة الجوية الأوكرانية إن بعض الصواريخ أطلقت من قاذفات بعيدة المدى روسية من طراز "تو-22" تم نشرها في بيلاروسيا للمرة الأولى.

وسبق القصف اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وأعلن خلاله بوتن أن روسيا تخطط لتزويد بيلاروسيا بمنظومة الصواريخ "إسكندر إم".