شويغو يصل سوريا لتفقد المناورات الروسية بالمتوسط ويلتقي الاسد

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي وصل الى سوريا الثلاثاء، للاشراف على المناورات التي تجريها القوات الروسية شرقي البحر المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "شويغو أطلع الرئيس السوري خلال اللقاء على سير المناورات البحرية الروسية في شرق البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت انه "تمت مناقشة مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين في إطار القتال المشترك ضد فلول الإرهابيين الدوليين".

كما بحثا "بعض جوانب المساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري، والذي يعاني من عقوبات قاسية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية" بحسب البيان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت في وقت سابق الثلاثاء، ان "شويغو تفقد في ميناء طرطوس السوري التدريبات البحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط​​، واستمع إلى تقرير عن تنفيذ تدريبات لهزيمة مجموعات سفن العدو الوهمي"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف: "تشارك أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود في التدريبات، ويجري البحث عن غواصات أجنبية، وفرض السيطرة على الملاحة في البحر​​، وكذلك عملية مرور الطائرات في المنطقة".

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا في إطار التدريبات البحرية.

وتأتي المهام الروسية، في وقت تتواجد فيه مجموعة حاملات طائرات تابعة لـ"الناتو" في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة الطائرات "هاري ترومان" الأمريكية، وحاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية، وحاملة الطائرات "كونت إيدي كافور" التابعة للبحرية الإيطالية، مع مجموعة سفن دعم ومدمرات.

ووقعت روسيا وسوريا في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، اتفاقية بشأن توسيع نقطة الدعم اللوجستي البحري التابعة للبحرية الروسية في طرطوس، ودخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية السورية والموانئ السورية، ووفقا للاتفاق، تستخدم البحرية الروسية هذه القاعدة اللوجستية.