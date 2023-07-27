شويغو يلتقي الزعيم الكوري الشمالي ويسلمه رسالة شخصية من بوتين

سلم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو رسالة شخصية من الرئيس فلاديمير بوتين الى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي استقبله في بيونغ يانيغ، بحسب ما افادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس.

ووصل شويغو الى بيونغ يانغ مساء الثلاثاء، على رأس وفد عسكري رفيع للمشاركة في احتفالات الذكرى السبعين لنهاية الحرب الكورية التي اندلعت عام 1950 قبل ان تنتنهي باتفاق هدنة جرى توقيعه في 27 تموز/يوليو 1953.

وادت موسكو دورا كبيرا في دعم كوريا الشمالية خلال الحرب التي تحيي بيونغ يانغ ذكراها الخميس باعتبارها "يوم النصر".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ان كيم اجرى محادثات في جوي ودي ملؤه مشاعر الصداقة مع وزير الدفاع الروسي الذي سلمه بدوره رسالة شخصية "موقعة" من بوتين.

واضافت الوكالة ان المحادثات تطرقت الى علاقة الصداقة الممتدة بين الجانبين الروسي والكوري الشمالي، وكذلك مجالات التعاون المشترك على صعيدي الامن والدفاع، والتطورات على المستويين الاقليمي والدولي.

واعتبرت ان اللقاء شكل فرصة للجانبين لتطوير علاقاتهما التقليدية والاستراتيجية وفقا لمتطلبات القرن الحالي.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية ان كيم اصطحب شويغو الى معرض للاسلحة حيث اطلعه على انواع جديدة من الاسلحة والمعدات التي انتجتها بيونغ يانغ في اطار خططها الدفاعية.

وكان شويغو حظي بترحيب بالغ لدى وصوله الى بيونغ يانغ مساء الثلاثاء، حيث تقدم وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام كان مستقبليه في المطار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت في بيان الثلاثاء، ان زيارة شويغو والوفد المرافق تاتي بدعوة من وزارة الدفاع في "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

واعتبر البيان ان الزيارة ستمثل محطة مهمة في تطور علاقات البلدين، وخصوصا على صعيد تعزيز تعاونهما في المجال العسكري.

ومن المقرر ايضا ان يحضر وفد صيني عسكري رفيع الاحتفالات التي استبقتها كوريا الشمالية باطلاق صاروخين بالستيين اخرين ليل الاثنين الثلاثاء.

وستكون زيارتا الوفدين الروسي والصيني هي الاولى منذ اعلان كوريا الشمالي الاغلاق الذي كانت فرضته على البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.