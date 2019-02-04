البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر أحمد الطيب في أبوظبي

دعا شيخ الجامع الأزهر أحمد الطيب يوم الاثنين المسلمين في الشرق الأوسط إلى "احتضان" الطوائف المسيحية في دولهم.

وقال مخاطبا المسلمين في كلمة بثها التلفزيون خلال مراسم في العاصمة الإماراتية أبوظبي شارك فيها البابا فرنسيس "استمروا في احتضان إخوانكم من المواطنين المسيحيين في كل مكان.. فهم شركاؤنا في الوطن".

ثم وجه حديثه للمسيحيين قائلا "أنتم جزء من هذه الأمة وأنتم مواطنون ولستم أقلية وأرجوكم أن تتخلصوا من ثقافة مصطلح الأقلية الكريه، فأنتم مواطنون كاملوا الحقوق والمسؤوليات".

ودعا شيخ الأزهر كذلك المسلمين في الغرب إلى الاندماج في دولهم المضيفة واحترام القوانين المحلية.

وتعول مصر على علماء الأزهر في حربها ضد الإسلاميين المتشددين. واستضاف الأزهر البابا فرنسيس عام 2017 لتحسين العلاقات بين الكاثوليك والمسلمين.

وقالت قناة العربية التلفزيونية إن الفاتيكان والأزهر الشريف وقعا يوم الاثنين وثيقة بشأن مكافحة التطرف خلال زيارة تاريخية يقوم بها البابا فرنسيس إلى شبه الجزيرة العربية.