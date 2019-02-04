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شيخ الأزهر يدعو مسلمي الشرق الأوسط إلى "احتضان" المسيحيين

شيخ الأزهر يدعو مسلمي الشرق الأوسط إلى "احتضان" المسيحيين
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