شيخ الأزهر يندد بمحاولات الغرب نشر الشذوذ الجنسي بالمجتمعات الشرقية

ندد شيخ الأزهر أحمد الطيب الأحد، بما وصفه بأنه غزو ثقافي غربي يهدف الى تقنين الشذوذ والتحول الجنسي.في المجتمعات الشرقية تحت غطاء الحقوق والحريات.

وأكد الطيب خلال استقباله سفير الهند لدى القاهرة أچبت چوبتيه أن "ما نشهده الآن من غزو ثقافي غربي لمجتمعاتنا الشرقية والذي هبّ علينا كالغيوم السوداء الداكنة بدعاوى الحقوق والحريات؛ لتقنين الشذوذ والتحول الجنسي وغير ذلك من الأفكار غير المقبولة شرقيا ولا دينيا ولا إنسانيا؛ لهو سطو على حق الإنسانية والحياة في استمرارهما كما أرادهما الله".

واضافشيخ الأزهر ان هذه الدعوات تعبر عن "ازدواجية في تفسير حقوق الإنسان، وتعديا على حق الشرق في اتباع الدين واعتباره مرجعا أصيلا لرفض هذا الطوفان من الأفكار المنحرفة".

وقال شيخ الأزهر إنه "على الرغم من أن الحضارة الشرقية والغربية لا تتشابهان وبينهما الكثير من الاختلافات في الأصول والقيم، إلا أن هذا لا يمنع تقاربهما وانفتاحهما للحوار والعيش معا، بشرط أن يأتي ذلك في إطار احترام الثقافة والقيم الشرقية، وتفهم طبيعة الاختلاف الذي سنه الله لتسيير أعمال هذا الكون".

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انتقد نجم كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، دعم الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) لما يعتبرها "حقوق المثليين جنسيا"، عبر ترويج ألوان "قوس قزح" المعبرة عنهم.

وأثار انتقاد أبو تريكة رفضا من جانب منظمات غربية عديدة وفتح مساحة من الجدل.

وأفاد السفير الهندي بـ"متابعته لما يقوم به الأزهر من جهود لمكافحة التطرف والتشدد ونشر صحيح الدين الإسلامي".

ويستضيف الأزهر 332 طالبا هنديا في مختلف الكليات والتخصصات بجامعته العريقة، وفق السفير.