شيخ سعودي يفتي بشأن متابعة مسلسلات رمضانية

حرم عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق من متابعة المسلسلات الرمضانية "الهابطة" التي تحمل مشاهد لا ترضي الله ولا رسوله

وانتقد الدكتور المطلق القنوات والمنتجين لتركيزهم على الشهر الفضيل في إنتاج المسلسلات الهابطة التي تتسبب في إضاعة أوقات الصائمين وإكسابهم الذنوب والسيئات.

وقال في برنامج فتاوى على القناة السعودية انه لا يجوز متابعة تلك المسلسلات التي يكون فيها تبرج وأغانٍ في رمضان، مستنكرًا أنه في هذا الشهر الكريم الذي ينصرف فيه الناس للعبادة والتقرب إلى الله بالطاعات يزيد نشاط القائمين على تلك المسلسلات بعرض الهابطة سائلاً الله في هذا السياق السلامة والعافية.

وقال ان هذا الامر “لا يجوز لا بعد صلاة التراويح ولا قبلها”.

واستدرك: لكن المشكلة في شهر رمضان ينشط سوق هؤلاء لإضاعة أوقات الناس واكتسابهم السيئات، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، الناس يتعبدون ويتقربون إلى الله وينصرفون إلى العبادات وهؤلاء يزيد نشاطهم بعرض مسلسلات فيها نساء متبرجات، شيء لا يرضي الله ولا يرضي رسوله