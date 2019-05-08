شيخ قبائل سعودي لـمحمد بن سلمان: ابشرك.. الله يحبك

تحدث شيخ شمل قبائل آل عاطف، سعد بن سلامة، عما رآه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء حضره الملك.

وقال سعد بن سلامة الذي ألتقى ضمن كثيرين الملك سلمان وولي عهده في قصر اليمامة بالرياض،"أسعدنا ولي العهد بمباركتنا بشهر رمضان المبارك، وكانت فرصة لنجدد العهد له، وكما عاهدنا والده عاهدناه، وهم أصحاب المسيرة الناصعة البياض، وأصحاب مسيرة عطاء ووفاء وإنماء وإعمار لوطن معطاء قدم الغالي والنفيس لأجل الدين وخدمة الحرمين الشريفين"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ووصف سعد بن سلامة، ولي العهد بأنه "رجل وفي، وحسن السيرة، وصادق".

وقال شيخ شمل قبائل آل عاطف عن محمد بن سلمان "وقد وجدنا منه استقبالا رحبا، وكان سعيدا بوجود نخبة من أبناء الوطن حوله، الذين اتحدوا تحت راية التوحيد، وقد وجدنا منه فرحا في لقائنا، وحرارة الاستقبال، وجزل الحديث".