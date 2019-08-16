شيخ قبيلة سعودية للملك سلمان: قطر ليست إرهابية

دعا أحد شيوخ قبيلة آل مرة في السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى فتح معبر سلوى الحدودي البري مع قطر، أمام الحالات الإنسانية والضرورية.

وقال الشيخ عبد الله بن عريج المري في رسالة مصورة للملك سلمان، إن العديد من القبائل ومنها آل مرة تعرضت للضرر، مشددا على ضرورة فتح المعبر أمام الطلبة والمرضى وأصحاب الحالات الضرورية.

وأضاف: "لولا قبيلة آل مرة لما قامت الدولة السعودية الثالثة"، وتابع: "قبيلة آل مرة استقبلت الإمام عبد الرحمن آل سعود، وابنه عبد العزيز مؤسس المملكة".

واستهجن استمرار اتهام قطر بالإرهاب، وقال إن المدعومين من الإمارات "ارتكبوا جرائم ونهبوا في عدن"، مشددا على ضرورة "وضع الأمور في نصابها".

وأضاف: "قطر لم تفعل أي إرهاب ودعمت المسلمين، في أنحاء الدول العربية والخليج عيانا بيانا.. لكن دعم الإرهاب لم نسمع عنه إلا بالإعلام".

وهاجم المري شيخ قبيلة الهواجر شافي آل شافي المقيم في السعودية، الذي قال، إنه يزعم أن السعودية فتحت أبواب الحج أمام القطريين، وقال: "الحاكم الصالح ما فتح الباب قدام الحجيج".

دعا أحد شيوخ قبيلة آل مرة في السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى فتح معبر سلوى الحدودي البري مع قطر، أمام الحالات الإنسانية والضرورية.



وقال الشيخ عبد الله بن عريج المري في رسالة مصورة للملك سلمان، إن العديد من القبائل ومنها آل مرة تعرضت للضرر، مشددا على ضرورة فتح المعبر أمام الطلبة والمرضى وأصحاب الحالات الضرورية.



وأضاف: "لولا قبيلة آل مرة لما قامت الدولة السعودية الثالثة"، وتابع: "قبيلة آل مرة استقبلت الإمام عبد الرحمن آل سعود، وابنه عبد العزيز مؤسس المملكة".



واستهجن استمرار اتهام قطر بالإرهاب، وقال إن المدعومين من الإمارات "ارتكبوا جرائم ونهبوا في عدن"، مشددا على ضرورة "وضع الأمور في نصابها".



وأضاف: "قطر لم تفعل أي إرهاب ودعمت المسلمين، في أنحاء الدول العربية والخليج عيانا بيانا.. لكن دعم الإرهاب لم نسمع عنه إلا بالإعلام".



وهاجم المري شيخ قبيلة الهواجر شافي آل شافي المقيم في السعودية، الذي قال، إنه يزعم أن السعودية فتحت أبواب الحج أمام القطريين، وقال: "الحاكم الصالح ما فتح الباب قدام الحجيج".