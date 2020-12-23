صائب عريقات بعيون فلسطينية بعد أربعين يوما من الرحيل

أعد التقرير : نسرين حلس وفراس الطيراوي

اليوم تمر الذكرى الأربعون على وفاة الكتور صائب عريقات،، كبير المفاوضين الفلسطينين و أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي وافته المنية الشهر الماضي في 11 نوفمبر 2020 جراء إصابته بفيروس كورونا. عن عمر يناهر 65 عاما. وعلى الرغم من اختلاف البعض أو اتفاقهم على نهج السلطة، إلا أن الجميع اعتبر أن وفاته خسارة كبيرة الشعب الفلسطيني. وقد نعاه عدد كبير من القادة الفلسطينين من جميع الفصائل الفلسطينية والوزراء في السلطة الفلسطينية.

موقع المنصة بوست فتح دفتر عزاء في ذكرى أربعينه والتقت عدد من الشخصيات الفلسطينية الذين تذكروا الدكتور صائب عريقات بكلمات عميقة مؤثرة جاء فيها :

١- الحاج رفعت شناعة،عضو المجلس الثوري لحركة فتح : القائد المرحوم صائب عريقات شكّل في حياته السياسية ومن خلال موقعه المتقدم في القرار السياسي الفلسطيني كنزا بل ثروة فكرية وسياسية ودبلوماسية ، وكان معنيا وعلى مدار الاربع والعشرين ساعة ان ان يزود الرئيس محمود عباس بالمواقف السياسية وتطوراتها ، وقد ساعده في ذلك حصوله على شهادات دكتوراه في العلوم السياسية والدبلوماسية من واشنطن ولندن . لقد ترك فراغا كبيرا لانه كان يضحي بكل وقته على حساب صحته .

٢- بكر أبوبكر رئيس أكاديمية فتح الفكرية عضو المجلس الاستشاري. : من العسير أن تجد سياسيا يتفق عليه الجميع لأنه حينها يفقد قيمته ونكهته، فالحقيقة أن السياسي المبدئي نظرا لانتهاجه موقفا مبدئيا حازما ومواقفا تكتيكية متغيرة يتصادم بهذا المفهوم مع كثيرين. لذا فمن لا يكون له أعداء بالفضاء العام فهو بالحقيقة بلا لون ولا رائحة ولا طعم. ومن هنا كان السياسي الفلسطيني في خضم المعركة ومن هؤلاء الخامة المتينة كان صائب عريقات الذي تصلّب في مواقفه حين ظهرت مدرسة شطب القضية الفلسطينية بالكلية، وتصلب في طروحاته حتى فقد الكثير من حذر السياسيين والمفاوضين وبدا وكأنه طلق المفاوضات وأنصاف الحلول، لكن عريقات الصلب باتجاه فلسطين كان المفاوض والمناور والمحاور الذي استطاع أن يتقدم في مجالات حواراته ومفاوضاته الى جانب ياسر عرفات وضمن طاقمه، وفي ظل قيادة محمود عباس بما جعل من التقدم حقيقيا وإن كان يظهر لدى الكثيرين بطيئا ليس بالتقدم المطلوب، لكنه قام بواجبه كاملًا. كرس صائب عريقات حياته لفلسطين، وناضل كما كل العرب والفلسطينيين الأحرار والمناضلين لتحقيق التحرير وإن تميز هو بموقعه وشخصيته ذات الحراك الدائم وغير الملول والمجد، الذي أتاح له فرصة المواجهة السياسية عن قرب فإنه لعب دورا يعتز به ويحسب ضمن تاريخه. وصائب المحاور هو صائب الانسان الدمث والكاتب الهام حين يسجل للمفاوضات أسسا وقيما من فكر وكلام علي بن أبي طالب ما دونه بآخر كتبه. رحم الله صائب عريقات.

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٣- محافظ محافظة غزة والقيادي في حركة فتح الدكتور إبراهيم أبو النجا : صائب عريقات رجل سياسي وطني حمل هم مفاوضات السلام والقضية الفلسطينية طول حياته

٤- أحمد غنيم، قيادي في حركة فتح زميل وصديق الدكتور صائب : الى الاخ والصديق العزيز الدكتور صائب عريقات وعدتنا بالنصر وبكرت الرحيل . كنت تحشد النص بين مبتدأ الحكاية وخبر الاجيال التي تفيض الى الشوراع ومجلس الامن . تزاحم عقارب الساعة . لا تسمح للوقت ان يدهمك . تدهمه في كل مكان . تلقي نظرة على افتتاحية جريدة الايام . حروف مجللة بالغار . تهاتف اكرم . نعم هكذا .. لا تنقل صحفنا الاحداث. بل تشارك في صنعها .. لا حياد في الحق .. تلتفت حولك . خلايا النحل لا تكف عن الطنين ... لما تأخر تقرير حقوق الانسان تسأل . هل ارسلتم الوثيقة الى لجان مواجهة الاستيطان .. موعد السفير تأجل . هيا موعدنا في جنين بعد ساعة . اطلبوا لي الشباب في غزة .. تشير بشاهد اليد نحو اطفال يطاردهم جنود المحتل في أزقة المدينة . وتضع يدك الأخرى على كوم الملفات والخرائط . لم ينتهي العمل بعد . افتح صفحة 156 المادة الرابعه البند الثاني . لا صلاحيات لهم . انهم يمارسون التضليل . ملحق رقم سبعة .انظر هنا . انظر هناك . خبر عاجل ... قوات الاحتلال تحاصر بيت ام ناصر .. هيا بنا ... تلتحق بمسيرة من دوار المنارة الى شارع نابلس . يرتفع صوت الجماهير بالهتاف . سقط شهيد هنا . واخر عند قوس الحرية قريبا من ساحة النصر . واخر . ثم اخر عشر جرحى . . مائة جريح . صفارات سيارات الاسعاف . غمامات دخان القنابل تمسح باليد عيناك . تنظر الى البعيد . لا يحتاج هذا الدم المسفوح الى معجم لغوي لتفسيره . الاحتلال هو الارهاب يعيد الاطفال الكرة . ترفع يدك تشير لهم بإشارة النصر .. تبتسم . تحشد النص من جديد بين شارة النصر وازيز الرصاص .

٥- اسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح : صائب عريقات " جندي لفلسطين " كما أحب ان يصف نفسه، كان رجلا وطنيا مدافعا عن فلسطين في كل المحافل، و كان ذاكرة حقبة امتدت لثلاثة عقود بأدق التفاصيل،، مفاوضا عنيدا قريا منهجيا، محبا لفلسطين حتى الرمق الاخير، شخصية لا يمكن تعويضها، وكان رجلا كبيرا متواضعا قويا لينا صلبا ورقيقا.

٦- جمال نزال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق الرسمي باسمها في اوروبا : صائب عريقات موهبة قرن. عقلية استثنائية هي مزيج من الطراز الروماني للسياسي العالم وساسة دولة أفلاطون. قمة في حسن الخلق والتواضع والحس الوطني. حكومات في العالم تمنت متحدثين كصائب عريقات. استطاع بلورة الموقف ووجد اللغة الاعلامية والقانونية للدفاع عنه بلغات العالم. صائب عريقات اينشتاين السياسة الفلسطينية. خليط من ياسر عرفات ومحمود درويش وادوارد سعيد وحكمة محمود عباس. في داخل كل فلسطيني صائب عريقات. في داخل عريقات ياسر عرفات.

٧- المحامي حسن صالح، عضو المجلس الوطني، عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح : صائب عريقات .. المفاوض والمفوض .. منذ الدخول الفلسطيني الى عوالم اتفاقيات ومحادثات اوسلو بزغ نجم صائب عريقات بارتدائه للكوفية الفلسطينية وكأنه يريد ان يقول للجميع انا مفاوض مختلف !؟ ولذلك ربما ،" الى جانب اجادته التفصيلية للغة الانجليزية فحافظ بقوة على موقعه المؤثر في حقبتي ياسر عرفات ومحمود عباس ..ود. صائب عريقات صاحب الذاكرة النارية يهتم بالتفاصيل التي تخص الموضوع الذي يتابعه ولذلك حافظ على التأثير اضافة لأمتلاكه شيئاً من المخاطرة وحب الدخول للاماكن الصعبة .. وكإنسان هو طيبٌ وكريم في بيته ، وطيب وكريم مع الناس وتقديم المساعدات هنا وهناك .. اضافة لمساعدته لمؤسسات اجتماعية كثيرة لقدرته في جذب المساعدات من كثيرين اشخاصا ومؤسسات وتقديمها هنا وهناك وخاصة للمؤسسات في منطقة الاغوار ولعل الشيء الابرز والذي ستفقده القيادة الفلسطينية هو غياب الرجل المُحاور للاخر وللمؤسسات الدولية وللرجل الذي لا يتعب بل يريد لو كانت كل الملفات عنده غاب الرجل المفاوض والرجل القادر والرجل المبتسم دائماً.

٨- السفير احمد الرويضي ، مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية وممثل لمنظمة التعاون الاسلامي لدى دولة فلسطين سابقا : الدكتور صائب شكل حالة اشتباك سياسي مع الاحتلال من خلال مشاركته الاولى في مفاوضات مدريد حتى بالمسهد حين اصر على ارتداء الكوفيه الفلسطينية التي ترمز للهوية الوطنية واستمر حتى وفاته رحمه الله برسائله الواضحه التي تعبر عن موقف ليس القيادة السياسيه فقط وانما الارادة الوطنية والشعبية الفلسطينية التي ترفض الاحتلال وتتمسك بالثوابت وهو من عبر باسمنا عن هذا الموقف، نحن امام خساره لشخصية فذه في السياسه والعمل الوطني والتنظيمي ويسجل له تركه لارث مهم سياسي واكاديمي نستفيد منه كثيرا في معركتنا المستمره مع الاحتلال حتى انهائه، من الصعب ان تجد شخصيه تجمع هذا الكم من المعلومات والتفاصيل بل ادقها عن الشأن الفلسطيني بمختلف روافده السياسي والتاريخي والدولي، لكن هذا قدر له ونبقى امام مدرسه سياسيه تعلمنا منها واخلصت لفلسطين، وفي الشأن المقدسي كان للرجل بصماته الكثيره ربما لم يلتفت لها البعض بل اعرف مساهمته الهامه في دعم مؤسسات القدس وتوفير احتاجتها واركز بشكل خاص على دعمه للقطاع الصحي ومستسفيات القدس

حديثي الاخير خلال جائحة كورونا حول منظمة التعاون الاسلامي وموقف امينها العام حيث طلب مني نقل رساله شفهيه للامين العام بضرورة اخذ موقف واضح من قرار الضم والتطبيع وسجل ملاحظات هامه عبرت عن صوت الحريص على اهمية الدعم العربي والاسلامي لفلسطين وقيادتها وشعبها.

٩- خالد عارف، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين: فلسطين تفتقدك يا ابا علي فلسطين كل فلسطين بكتك ايها القائد الكبير فارساً من فرسان فلسطين يترجل ليلحق بقافلة كبيرة من الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الرمز ياسر عرفات الذي احبك كما احبك وبكاك الخلف الثابت على الثوابت الرئيس ابو مازن. عشقت القدس ورحلت عنها واحببت اريحا ودفنت فيها وعشقت رام الله وودعت عنها من كل احبتك ورفاق دربك ومن كل ابناء الوطن احبتك فلسطين كل فلسطين من الوطن الى الشتات مناضلاً صلبا ومفاوضاً عنيداً وقائداً محباً لم تهادن ولم تساوم بقيت على الثوابت متمسكاً حتى يوم رحيلك لك في قلبي محبةً كبيرة ابا علي ولم انسى يوم وصولي الى أرض الوطن واصررت على دعوتي مع عائلتك الصغيرة الى منزلك في اريحا واعتبرتني واحداً من العائلة رغم اجراءات الوقاية الاحترازية في ظل الوضع الحالي من انتشار الجائحة،وتحدثك عن صمود هذا الشعب واداته القوية وعزيمته وارادته وصبر الرئيس ابو مازن وثقتك التامة بالنصر ودحر الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس رجلاً متواضعاً اميناً مثابراً شق طريقه بالصبر والثبات والارادة عصامياً معتمداً على نفسه ،فنم قرير العين ابا علي ...عزائي للعائلة الكريمة الاخت الصابرة المناضلة رفيقة دربك الاخت ام علي وابنائك وبناتك وكل العائلة الكريمة.

١٠- إياد نصر ، عضو المجلس الثوري لحركه فتح والمتحدث الاعلامي بأسم الحركه : كم قاسيا انت يا نوفمبر .. ها انت تصر من جديد على رحلات الغياب لاحبة حملوا الوطن و القدس في قلوبهم .. رحلت يا ابو علي الي حيث سبقك اخوتك ورفاق الدرب الطويل .. الى ذات الطريق التي رحل اليها شمس الشهداء ياسر عرفات و ربما ليحتدم في نفوسنا لهيب الفراق و الذاكرة تشاء الاقدار ان يشبه رحيلك رحيل القائد و كذلك رحيلك عشية رحيله ...فلا نقول الا ما يرضي الله " انا لله و انا اليه راجعون " .. و احمل معك سلامنا اليه و الى كل من سبقونا على ذات الدرب .. ابلغهم يا صائب اننا نسير على هدي الشهداء و طريقنا صائب باذن الله ..رحمك الله و اسكنك فسيح جنانه ..

١١- سلوى هديب، الناشطة النسوية و عضو المجلس الثوري لحركة فتح : رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ترجل الفارس عن صهوة جواده ليسلم الروح الى خالقها بعدما ثار وناضل وقاوم وقاتل بطريقته الخاصة والعامة هو الشهيد الدكتور صائب عريقات الأكاديمي المبدع والسياسي المتمرس والمفاوض المحنك والعنيد في الدفاع عن حقوق شعبه وقضيته العادلة هو ذاكرة وطن وارشيف متنقل للقضية الفلسطينية وابن فلسطين البار لروحه الطاهرة السلام حيا ومستشهدا عوضنا الله وشعبنا الفلسطيني خيرا وانا لله وانا اليه راجعون.

١٢- مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين: خسرت فلسطين اسما وازنا وعاليا في الدبلوماسية الفلسطينية،مدافعا عن حق وحقيقة فلسطين إعلاء لمقولتها المحمولة على البطولات الوسيعة والتضحيات العالية. كان أكاديميا استثنائيا ودبلوماسيا محترفا قدم الكثير حتى أيامه الأخيرة بما يليق بند محتشد بطاقة فلسطين الوسيعة.

١٣- نافد الرفاعي، الامين العام السابق للاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين : ان الراحل د. صائب في دبلوماسية الحصار يلخص من خلال حقائق تطور الموقف الاسرائيلي مع الشهيد ياسر عرفات الترحيب والاستعداد ومن ثم المفاوضات من اجل المفاوضات والخداع. ومن ثم الهجوم ومن ثم ليس شريك طبعا، هذه تسير الى نفس النهج مع الرئيس محمود عباس الترحيب ومن ثم المفاوضات العبرية وثم الخداع وثم مهحاجمته وأخيرا ليس شريك. وهذا يؤكد ان كتاب دبلوماسية الحصار، كتاب سياسي قيم، يوثق للمرحلة التاريخية الهامة التي استمرت 4 سنوات منذ عام 2000 الى عام 2004 حتى رحيل القائد الشهيد ياسر عرفات، وأوضح ان الكتاب لو وضع فيه الدكتور صائب التفاصيل سيكون موسوعة، وانما وضعه في عشرة فصول حتى انه ضغط بعض الاجتماعات في عدد من الاسطر، والسؤال هنا هل كان صائب عريقات مؤرخا ام صاحب الحلول، وأصبح يدرك ماهية هذا الاحتلال الإسرائيلي وكيفية التعامل معه.

١٤- د. ليندا صبح، سفيرة دولة فلسطين في دول الكاريبي : رحل عنا المناضل المفاوض الاخ الصديق المتواضع الذي لم يصطنع مواكب ولا عشرات المرافقين غادرنا ابو علي الانسان الاخ الصديق ، من رفع اسم فلسطين عالياً في جميع المحافل ، وعاش حياة كرسها للتفاوض في سبيل الوطن الحبيب فلسطين، تحايل على الموت وانتظر ذكرى وفاة الشهيد القائد ليرتقي شهيداً ويلتقي به بعد طول انتظار .

١٥- د. عبد المنعم وهدان، أستاذ العلاقات الدولية: الاخ القائد المناضل السياسي الكبير د. صائب عريقات رحمه الله، عمل كفدائي بكل اخلاص لفلسطين وقضيتها العادلة، وكان مدافعا شرسا عن حقوق شعبنا في كافه المحافل الدولية، حيث تواصلت معة اثناء إعدادي لأطروحة الدكتوراة وكان خير سند وداعم، واعتمدت علية بشكل كبير، من خلال الاجابه على أسئلة المقابله الشخصية، و رغم انشغالاته الكبيرة ومرضه الشديد الا انه كان نعمة القائد والمفكر والمثقف الذي يهتم بدعم الباحثين والمتعلمين ولم يبخل في عطائة المبارك لفلسطين وشعبها العظيم، وكان ابن بار لهذه الارض المقدسة، ندعو الله ان يرحمة ويغفر له ويتقبله القبول الحسن.

١٦- ناصر داود الرفاعي، مدير مكتب وزارة الثقافة في القدس العاصمه، منسق عام برنامج القدس عاصمة الثقافة الإسلامية : هذا الفارس الذي ترجل قبل اوانه صائب عريقات عرفته مذ كنت في بيت الشرق برفقة الاخ فيصل الحسيني امير القدس الذي افتقدناه ايضا وافتقدته القدس العاصمه .كان صائب ذلك الشاب الطموح الممتليء بالنشاط والفكر النير وكريم الخصال الدمث في اخلاقه وخصاله الحليم عند الغضب. وعرفته في اثناء عمله كمسؤول ملف المفاوضات حين فاوضنا لاستعادة وثاءقنا المنهوبه من الاحتلال وإعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في القدس كيف كان صلبا وثاقب الذكاء ومتيقظ لكل شيء لا تفوته شارده ولا وارده شديد الحرص على حقوق شعبنا يقدس كل الثوابت لا يساوم على يتنازل عن ابسط الحقوق الوطنيه .يقدر الكفاءات من حوله ويحب ويشجع الطاقات الشابه .رحمك الله ابا علي لقد فقدناك معلما وقدوة.

١٧- عمر الفقيه، نائب السفير الفلسطيني السابق في واشنطن : بحكم قربي من الأخ د. صلئب عريقات اثناء فترة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد وجدت فيه الإنسان والأب والقائد الصلب . العنيد والمناضل المتفائل بحتمية النصر بفلسفة الصبر والمثابرة..مفاوض ومناور لا يعرف الانكسار.. ترك فراغ كبير في عالم السياسة والمفاوضات .. صدى مماته في العالم أكبر من صدى حياته..ستفتقده فلسطين وكل من عرفه في عالم السياسة.

١٨- محمد محمود قاروط ابو رحمة، عضو المجلس الاستشاري للحركة" فتح وعضو لجنة التعبئة الفكرية : كان د. صائب عريقات أكاديمي فلسطيني تميز بقدرات في مجال العلاقات العامة ومارس العمل الصحفي من خلال جريدة الفجر. ويفهم جيدا تأثير الإعلام على الرأي العام.دراسته في السلام موضوع شهادة الدكتوراه أسهمت في صياغة شخصية عريقات السلمية. امتلك عريقات لغة انجليزية ولغة خطاب قوية استثمرهما في مخاطبة الرأي العام العالمي.

ساعدت حياته في أميركا وكذلك دراسته الجامعية على التعرف اكثر على طبيعة الشعب الأميركي ونظامه، مما ساهم في إتقان فن مخاطبة كل من الرأي العام والرسمي في الغرب وأميركا..

عريقات شغل الدنيا ضجيجا في المفاوضات الذين اختلفوا معه او اتفقوا كان يذكرون ذلك. من المهم التأكيد على أن د. صائب عريقات كمفاوض كان يعرف نفسه على أنه موظف وليس صاحب قرار في المفاوضات وهذا يحسب له، من جهة أخرى إن عدم تحقيق المفاوضات لاهدافها يتحمل كل من أميركا وإسرائيل مسؤولية عدم تحقيق أهدافها وهذا لا يعفي المجتمع الدولي الذي وقف متفرجا من المسؤولية.

١٩- د. محمود اشتية، امين سر اقليم نابلس السابق، و عضو الاقليم الحالي، ومستشار محافظ محافظة نابلس : وَقف على ناصية الحُلم عاشقاً لوطنهِ ملتزماً بقضيتهِ مخلصاً لقيادتهِ متفانياً في عمله حتى الرمق الأخير.. كان فذّا مُقاتلاً عبقرياً لم تخُنهُ الذاكرةُ يوماً..قضىٰ فدائياً وهو على دفة الصراع يُقاتل.. اصاب واجتهد، لكنهُ لم يخُن بل خانت افكار اؤلئك الذين في الوهم يسبحون. د. صائب عريقات لروحك الرحمة والسلام الابديً.

٢٠- لواء رياض رجب حلس : د. صائب عريقات كان مفاوضا عنيدا تمسك بالثوابت الوطنية طوال سنوات المفاوضات مع اسرائيل. وكان بمثابة جسر للمحبة وللوحدة الوطنية ومقاتل عنيد عن فلسطين وشعبها وقضيتها العادلة.. وقد قارع الاحتلال في جميع الساحات الداخلية وفي جميع المحافل الدولية. وكان يستقطب الدعم العربي والدولي لصالح قضيتنا وشعبنا. كان متمسكا بالثوابت والحقوق الوطنية مع الزعيم الراحل ياسر عرفات وظل كذلك مع الرئيس محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية.. د. عريقات كان يمثل القاموس الوطني الفلسطيني وخزان الفكر الوطني الاصيل وكان يصل الليل بالنهار خدمة لشعبه ولقيادتنا الشرعية.

٢١- الكاتب الصحفي كمال الرواغ، الأمين العام للشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام/ غزة : فقدت فلسطين رجل من اوفى الرجال لوطنه وشعبه، لقد كان د.صائب عريقات صمام امان للدبلوماسيه الفلسطينية وحافظ على عهد الرئيس الخالد ابوعمار وخليفته ابومازن، ولم يفرط باي ثابت من ثوابت الوطن، رغم كل المؤامرات والمراوغات التي حاكها اعداء الوطن ومرتزقتهم وحلفائهم له وللوطن والقضية.له الرحمه والمغفرة واسكنه الله فسيح جناته.

٢٢- الكاتب السياسي أحمد يونس شاهين، أمين سر الشبكة العربية للثقافة والرأي والاعلام/ غزة : دكتور صائب عريقات سياسي مخضرم من أعمدة السياسة والدبلوماسية الفلسطينية رجل مفاوض عنيد متمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني قاد المفاوضات بكل أمانة وطنية رجل افتقدته السياسة الفلسطينية ويمثل قانون قواعد الحراك السياسي الفلسطيني خسرناه وطنيا واجتماعيا سنبقى على عهده وعهد الشهيد ابا عمار.

٢٣- الناشط والكاتب فراس الطيراوي، عضو الامانة العامة للشبكة العربية للثقافة والرأي والاعلام / امريكا : التاريخ لا يكتب بالنوايا أو العواطف الجياشة أو الشعارات، ولا تصنعه المواقف المترددة او المرتعشة، وإنما يُكتب ويُصنع بمواقف الرجال الذين يثبتون على الحق في اللحظات ا لمصيرية، ولا يفرطون في المبادئ والثوابت مهما كان حجم التحديات؛ لأنهم يدركون أن عواقب التفريط باهظة الثمن، وهكذا كان د. صائب عريقات طيب الله ثراه .. مقاتل فلسطيني شرس ،وعنيد من أجل فلسطين وقضيتها العادلة،و شخصية فذة واعية، مفعمة بالإنسانية، والنبل والعطاء، ويملك فكرا عاليا، ودماثة خلق، وشجاعة وصرامة في إبداءالرأي وهو ما أكسبه إحترام كل من عرفه ،و أكاديمي وإداري فذ وصادق ، وإنسان بكل ماتعنيه الكلمة من معنى، ورجل نزيه يعامل الناس كلها سواسية، ولا يوجد في قلبه أيحقد أو ضغينة ضد أحد رغم تعرضه لحملات تشويه مبرمجة، ظلم كثيراً وخاصة من ذوي القربى! وعلى قول الشاعر: وظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَـةً .عَلَى المَرْءِ مِنْ وَقْعِ الحُسَامِ المُهَنَّـدِ.

٢٤- أ. ناهض محمد اصليح، عضو الامانة العامة للشبكة العربية للثقافة والرأي والاعلام/ غزة : تبقى مساحة الفقد تخيم علينا بألم فالأيام بوطني بطولة لفوارسها المترجلين، نحبس الدمع بعزائنا فيهم وأن فلسطين طريق النصر بالوصول للحرية الأتية وبأصرار العاشقين للقدس الحزينة هذا نوفمبر من كل عام يذكرنا بالرمز المحاصر تحت لهيب الاحتلال ومقر المقاطعة المدمر ليبرز شارة النصر من خلف اكياس التراب (شهيدا شهيدا شهيدا) و تأتي الذكرى بترجل الفارس والمناضل الدكتور صائب عريقات المفاوض العنيد والذي لم يفرط وقوض كيان الاحتلال مسعاه لتحقيق استقلالنا وفي لحظة الوداع موعدا أخر( للشهيد الأسير كمال ابو وعر ، يفتح جرح أسرانا بسياسات الأحتلال العنصري بالقتل البطيئ بسجونة هذا نوفمبر المليئ بالتضحية والأيباء المعبق بدم (الشهداء ) معطرين بدمائهم الطريق للحرية وجدوة للثورة والكفاح ،استذكرك يا رمزنا ياسر عرفات ونودع الدكتور صائب كما نودع الاسير كمال وكأنهم مع موعدك للشهادة يا بهاء ابو العطا توقيتا للساعة التاسعة من النضال والثورة وأكاليل الغار (للشهداء ) لكم نسأل الله بأن يتغمدكم بواسع رحمته ويسكنكم الفردوس ولتبقى ذاكرتنا دينا بالوفاء.

٢٥- الشاعرة المقدسية رانية حاتم : لا أجيد حقا صياغة حروف العزاء والوداع, لكني سأختصر القول : أن للوطن رموزًا قدمت عمرها بأكملهِ وهي تدافع عن فكرة الوجود، تناور وتحاور، تقاتل وتقاوم, تصب وتصيب، تعيش الكرَّ والفرَّ

لكنها لا تنسحب من معاركها ولا تستلم لها،عرفنا د. صائب عريقات صنديداً لينًا حينًا ، متعنتًا حينًا.. تاريخه شاهد كأنفاس زوجته التي لا زال لسانها رطبًا بالدعاء له وهي تتأمل القدس والوطن بعيونه، لروحه الرحمة ولقضيته النصر والحرية بإذن الله تعالى.

٢٦- الكاتبة والناشطة السياسية ميساء ابو زيدان/ فلسطين : في بداية التسعينات من القرن الماضي تحديداً عندما بدأ الفلسطينيون مسار المفاوضات في مؤتمر مدريد للسلام كنا نقيم في عمان أذكر تماماً حينها كيف كنا نتسمر أمام شاشة التلفاز كي نتابع نتائج المباحثات والجلسات، نستمع لكلمات الوفود ونراقب المشاهد خاصةً تلك التي ظهر فيها الوفد الفلسطيني لنراقب (نحن الأطفال) ذاك العضو الذي أبى إلا أن تكون الكوفية على أكتافه حول عنقه رغم ما فرضته البرتوكولات حينه. بحثت لاحقاً عمن يكون ذاك الشخص صاحب الكوفية، كان اسمه صائب عريقات وهو من الأرض المحتلة. عندما أعلنوا عام 1994 أنه رئيس الوفد المفاوض شعرت بالاعتزاز فهو صاحب الكوفية ومن المؤكد أنه ينتمي للمدرسة التي كان ياسر عرفات عنواناً لها. كان يمتلك تلك النبرة التي تؤكد لك أنه جاء من فلسطين ومن صفوف شعبها البطل خرج حيث الاعتداد بالنفس والإيمان راسخ بحقه في النضال، امتلك أيضاً الروح المرحة والشخصية البسيطة رغم ما اكتنزه من معرفة وتجربة نضالية ومسيرةً حافلة من العطاء.

٢٧- د. محمد رياض، رئيس مجلس إدارة مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية في ولاية أريزونا: الدكتور صائب عريقات إبن فلسطين الوفي الذي أحب بلاده وخدم قضيته وقضية شعبه هو فارس ترجل عن جواده وإنضم رحمه الله الى قافلة من قضو نحبهم في خدمة قضيتهم وقضية شعبهم.لقدت فقدت فلسطين برحيله أحد أبناءها البررة ورمز كان له حضوره وأثره الملموس على الصعيدين المحلي والدولي. لروحه الرحمه ولذويه الصبر والسلوان.

٢٨- د. غسان بركات، عضو المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس مجلس امناء مركز القدس / امريكا : طوبى لصناع المجد. صائب عريقات قائد فلسطيني برتبه جندي ملتزم بتنفيذ المهمه. لم يغادر يوما موقعه بالدفاع عن الحقوق الوطنيه. أرشيف لا تفقد من صفحاته فاصله. المفاوض الثائر الهادر والمبتسم. ابن الشعب وابن البلد وحارس المرمى. لروحه الرحمه ولذكراه كل المجد.

٢٩- الحاح محمد ابورميشان، عضو المجلس الوطني والمدير التنفيذي للجمعية الخيرية المتحدة للأراضي المقدسة/ امريكا : برحيلك اخي "ابو علي" فقد الشعب الفلسطيني قائداً متفانياً، مناضلاً شرساً، ومفاوضاً عنيداً، وفقدت مؤسستنا اخاً كريماً ومناصراً دؤوباً،وأنا أفقد صديقاً عزيزاً الى جنة الخلد ابا علي.. الى الفردوس الأعلى .. وعلى العهد ماضون.

٣٠- د. سنان شقديح، الناشط و عضو المجلس الوطني الفلسطيني / امريكا : صائب عريقات: فدائي من نوع اخر، لم يقدم المرحوم صائب عريقات نفسه كغيره من اغلب القادة الفلسطينيين بانه قادم من العسكر ومعمعان القتال للقيادة لكنه صعد سلم القيادة درجة درجة من النضال السلمي الميداني لموقع الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية. صائب اختار نضال الكلمة ولم يتراجع عن اعلان موقفه حتى ان لم يكن موقفا شعبيا مستجيبا لطرح " الجماهير عايزة كدة" وقال يوما في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك ضرورة لإدانة الهجمات الفلسطينية: "أدين من يقضون على الأمل". "أدين: أولئك الذين اختاروا المستوطنات والإملاءات بدلا من السلام والمفاوضات. قلت لكم إنني لا أوافق على قتل المدنيين، سواء إسرائيليين أو فلسطينيين".صائب ناضل بالكلمة والحجة وبالقانون الدولي وبالاعلام والادارة.

٣١- البروفيسور جون ضبيط،، رئيس المؤسسة الفلسطينية الأمريكية للسلام : الدكتور صائب عريقات كان صوت فلسطين في المجتمع الدولي حيت اصبح معلما من معالم المجتمع الدولي. بفقدانه فقدنا صوتا عاليا ومدافع عنيدا عن فلسطين. عمل جاهدنا من اجل ان تتحرر فلسطين من الاحتلال الغاشم ولكي ينعم شعبنا بالعدالة والحرية. سنفتقده كثيرا ولروحه السلام.

٣٢- مرجان ابو محمود ، من تحالف دالاس من اجل فلسطين: ترجل فارس الدبلوماسية الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بعد عمر قضاه في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة الساحات والمحافل الدولية ، لقد وقف بشموخ واباء ضد صفقة القرن وضد قرارات الضم وضد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وضد نقل السفارة الى القدس ، فلسطين ستفقد احد اعمدة العمل السياسي في فلسطين وفي الوطن العربي ، رحمه الله واسكنه فسيح جناته .

٣٣- إياد رافع حلس، أمين سر حركه فتح في شرق غزه : فلسطين تفتقد بوفاه صائب عريقات علما من أعلامها مقاوما وطنيا و مفاوضا عنيدا فى هذه المرحلة العصيبة فى تاريخ قضيتنا

٣٤- منير غنيم، امين سر الاقليم في امريكا : اعتبر الشهيد صائب عريقات اينشتاين الفلسطيني ، والموسوعة الفكريه لمركز الأبحاث الفلسطيني لما ابداه من فهم عميق للتاريخ وإدارة الصراع الفلسطيني الصهيوني ولهذا كانت إسرائيل تطالب بإسقاطه وابعاده عن ملف التفاوض ...تحية لروحه وعلى العهد باقون .

٣٥- شاهيناز وافي، مسؤولة الشؤون القنصلية في ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن : كنت اتعجب من شخصيته لديه من الذكاء و الحنكة و المحاورة مع الغير يقنعك بكل كلمة يقولها بدأت اعرفه عن قرب قبل مرضه من خلال زياراته الى أمريكا كنت كل مرة اكتشف شئ جميل بشخصيته و عندما أتى للعلاج هنا و تعرفت عليه اكثر وجدته إنسان كل طيبة الدنيا به وجدت كل قوة الدنيا و حبه للحياة و المحب لفلسطين و كأن فلسطين هي الرئة التي يبحث عنها يتنفسها عشقا كيف لا و هو الفدائي و المفاوض العنيد .

٣٦- ابو بسام المقدح ، عضو لجنة اقليم امريكا ومسؤول المكاتب الحركية : في وقت حرج كهذا قضيتنا الفلسطينيه في أمس الحاجة لرجال يكتبون التاريخ ويجيدون فن المفاوضات يسقط القائد صائب عريقات رئيس الوفد المفاوض شهيدا انها لخسارة لفلسطين.

٣٧- براق عبدو ،عضو لجنة اقليم امريكا ومسؤول المؤسسات الجماهيرية : اننا لنعرف حجم الخسارة الكبيره لفلسطين بفقدانها فارس عنيد تحدى كل جبروت التنعث الصهيوني ودار جلسات المفاوضات بعقل المفكر الثائر

طوبى المجد للشهيد صائب عريقات وكل الشهداء.

٣٨- سلوى حشوه ،من امريكا عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو اللجنة الادارية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: كنا نراه أكاديميا وحاضرا في كل المواقع يعرف كيف يواجه مطبات الحركة الصهيونية وخداعها...فكان المؤتمن على الملف التفاوضي بجداره.

٣٩- الاستاذة هالة الشريف، زوجة المناضل عثمان ابو غربية : لكل منا قناعاته السياسة و رؤيته و ربما نختلف في الآلية لكن الهدف واحد الا و هو فلسطين… و عند ممارسة إنسانيتنا فإننا نتجلى كبشر بقيمنا العالية . قدم الاخ صائب عريقات الي بيتنا لتقديم واجب العزاء في فقيدنا عثمان أبو غربية و بقي يتابع أسرتنا مما كان له بالغ الأثر علينا و ذاكرة القلب لا تنسى من كان بجانبه في الظروف الصعبة . كان الاخ صائب يقول :"عثمان أخ عزيز.." إن سمو و نبل الأنسان في الظرف القاسي يحتمان علينا كبشر بدون أستثناء أن نكون على مستواهما..و اخي صائب كان صاحب قلب كبير.

٤٠- أسامة ناصر عضو مجلس امناء المجلس الفلسطيني الامريكي : رحل د. صائب عريقات الدبلوماسي المناضل الذي اتقن صراع الدول وفي يده غصن الزيتون، مفاوض شرس وبقي ثابتا على الثوابت ، وكشف زيف الاحتلال امام العالم ومضى صابرا ثابتا وادى الامانة وبقي وفيا لفلسطين وقضيتها العادلة حتى اخر شهقة اسلم فيها روحه لباريها، لروحه العطرة الرحمة والسلام ولشعبنا ولاسرته الكريمة ولمحبيه الصبر والسلوان.

٤١- المناضل العروبي فخري مرار عضو المجلس الوطني الفلسطيني : ناضل صائب عريقات من اجل فلسطين وعمل فى عدد من المواقع قبل ان يقف الى جانب القائد ابو عمار، عرفته فى ندوة فى ساندياغو اول ابان لانتفاضة الاولى المجيدة ، واعجبت بفكره واستعداده للنضال، كان مفاوضا صلبا ومتمسكا بالثوابت وكان يردد دائما ان هذا العدو لا يريد سلاما، ونحن نضيع الوقت فى مفاوضات عبثية، وكما كان ابو عمار يفاوض ويدعم المقاومة المسلحة كان صائب يؤمن ان المفاوضات لا تشكل الحل لانهاء الاحتلال، رحم الله اخي صائب واسكنه في عليين.

٤٢- بلال حمدان عضو اللجنة العليا للجان العمل المجتمعي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن: الراحل الكبير د.صائب عريقات نجح بمسيرته الوطنية الطويلة أن يجسد صورة الفدائي الدبلوماسي لشعب عشق الفدائي المقاتل وقدم نموذج للمناضل الصلب الذي لا يؤثر على ثوابت قضيته شيء فتحصن بالعلم ...والعفة... والأمانة...والصدق...وحسن الخلق ...والوفاء للوطن والشهداء ...

ففرض احترامه على خصومه قبل رفاقه ...لا شك أن خسارتنا فيه اكبر من أن تعوض .

٤٣- د. حنا حنانيا، الرئيس السابق لاتحاد الامريكي لابناء رام الله- فلسطين: د عريقات عبارة عن شخص بحجم وطن. عطاء من غير حدود. كان مثال للتواضع حيث كان داءما متلهف لاجابة على استفسارت جميع الناس و مهتم بالشخص العادي مثل اي اصحاب المناصب. كان داءما يهتم بقراءات ما يكتب الاخرين و يجمع المعلومات و الابحاث بشكل علمي قبل كتابة قراءته و ملاحظاته. لهذا احترمه النقيض قبل الحبيب.

٤٤- يسار دحبور، نائب رئيس الكتلة العربية في الحزب الديمقراطي ورئيس الجامعة الامريكية لفلسطين : وداعاً أيها الفارس ... فقدنا الدكتور صائب عريقات! فقدنا ذاك الشاب المعتد بكوفيته الذي أبى إلا ان يُحضِر فلسطين إلى الطاولة رغم أنف العدا في مدريد وقضى وفلسطين حاضرة أبداً في مسيرته ورسالته.

٤٥- كمال خليل، رئيس المجلس الفلسطيني الامريكي / تكساس / امريكا : عندما مُنِع عرفات دخول مؤتمر مدريد مله الدكتور صائب عريقات على كتفيه كوفية فدائية من رائحة الإنطلاقة في عيلبون؛ وانطلق أبو علي بماراثون مفاوضات بين مدينة أريحا الفلسطينية ذات السبعة آلاف عام من التاريخ والحضارة والرواية الأصلية مع رواية العصابات الصهيونية التي لا تمت بصِلةٍ بالسلالة المنقرضة لبني اسرائيل ، عصابات لملمت أنفسها من كل أصقاع الأرض بدعم ووعد بلفوري لتستوطن شعب الجبّارين الذي لا يملك غازا ولا نفطا ، بل يملك الإنسان الذي يحوي على أكبر مخزون بالعالم من الحقّ والإيمان والإرادة والعزة والشموخ ، ويرفض الذل والهوان. لقد ترجّل عريقات فارس أطول الحروب الديبلوماسية وهو ثابت على الثوابت الفلسطينية ، وبقي في الميدان بالرغم من جراحه الطبية ، والطعنات السياسية بالظهر الأكثر إيلاما. لقد سقط كثر بفخ الترانيم الصهيونية الممنهجة التي حاولت بائسة من النيل من شخص القائد عريقات عضو مركزية فتح وأمين سر منظمة التحرير ، لكن التاريخ سيكتب سيرته بأحرف من نور ونار .المجد والخلود للدكتور صائب عريقات الذي كانت آخر كلماته "لا أمن ولا سلام ولا استقرار بالشرق الأوسط والعالم إلّا بإنهاء الإحتلال ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين بناء على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار ١٩٤".

٤٦- د. لؤي زعول، رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام في محافظة بيت لحم : صائب عريقات (ابو علي) الشخصية الفلسطينية التفاوضيه التحاورية الحذرة مع اسرائيلي والمحيط الدولي منذ دخول السلطة الوطنية لم يوقع اي اتفاق يهدد القضية الوطنية وعمل مع اخوانه في القيادة على ابراز صورة الشعب الفلسطيني وحقه في تحقيق المصير الوطني، وما يعانيه بسبب الاحتلال الإسرائيلي وغطرسته امام المجتمع الدولي.

٤٧- شاهين شعث، الناشط الجالوي وعضو لجنة امريكا سابقا : عرفت الدكتور صائب وقد كان فدائيا عنيدا وقائد صلبا طالب بالحقوق المشروعه ولم يفاوض عليها فامتلك عيون الصقر التى تراقب خبث المحتل . كان قائداً مخلصاً وطيب القلب، وحنون علي المحتاجين من ابناء شعبنا وبصمت . رحم الله الدكتور صائب طيب الذكر وادخله فسيح الجنان .

٤٨- زياد عبد العزيز ، الناشط الجالوي وعضو لجنة اقليم امريكا سابقا : في كل دولة وبلد شخص ناجح وقائد شجاع ومقدام واجه التحديات والمعارك من أجل النهوض بشعبه وتحقيق حلمه وأهدافه والدفاع عن حقوقه المشروعه فكان الاخ صائب عريقات مناضلا صنديدا وقائدا مغوارا قاوم وتصدى للاحتلال الصهيوني منذ نعومة اظفاره ومفاوضا شرسا تمسك بالثوابت الفلسطينيه ولم يقدم تنازلا حتى أتاه اللّٰه اليقين فنال بذلك الشهادة.

٤٩- الناشطة الناشطة النسوية سماح ابو غياض/ غزة / فلسطين : رحيل الدكتور صائب عريقات آمين سر اللجنة التنفيذية ورئيس الوفد المفاوض خسارة مفجعة للشعب الفلسطيني فهو الارشيف الحي لملف المفاوضات وذاكرته النشطة ورحيله في هذه الفترة الصعبة خسارة فادحة فالوقت حرج جدا و القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات تصفية القضية وتمرير صفقة القرن ومن الصعب إيجاد بديل له يحمل ويدرك الهم الثقيل الذي حمله علي مدار السنوات تفتقده كانسان و كمفاوض قاتل من أجل حقوقنا . له الرحمة والمغفرة والجنة ولنا السير على نفس الدرب نحو الحرية والانتصار.

٥٠- الناشط احمد زياد، عضو لجنة الاقليم سابقا : رحم الله الاخ د. صائب عريقات كان مجاهداً مؤمنا بقضية شعبه .لقد عرفته منذ زمن طويل عندما كان متحدثا قويا استضفناه متحدثا لمناسبات عديدة للجمعيه الخيريه (الهولي لاند فند) وغيرها من المناسبات وتحدثت معه في اريحا عن القرى الثلاثه التي دمرتها دوله الاحتلال الذي من بينها بلدي يالو. كان انسان طيب ، يلبي جميع دعوات الشباب، ويشاركهم في دربهم النضالي، ولا يتاخر في تقديم اي جهد اتجاه اي كان، رحمه الله واسكنه فسيح جناته. ولنتعض جميعا من الموت والقضاء والقدر.

٥١- نبيل الكوك، أمين سر وسط امريكا : د. صائب عريقات رحمه الله، ابن القدس عاصمة فلسطين، برز نجمه السياسي اثناء مؤتمر مدريد لسلام ضمن الوفد الفلسطيني الاردني المشترك، حيث دخل قاعة المؤتمر موشح بالكوفية الفلسطينية مما اثار حفيظة الوفد الاسرائيلي وتم الاعتراض الكبير على هذا السلوك المقدر فلسطينيا وعربيا، وتطور ادائه السياسي ضمن الوفد الفلسطيني المفاوض للسلام، واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين حيث يعتبر الذاكرة الفلسطينية الحية في هذا الملف، عمل مع الرئيس الراحل ياسر عرفات بكل اخلاص لفلسطين وقضيتها العادلة، وكان مدافعا شرسا عن حقوق الشعب الفلسطيني في كافه المحافل الدولية، وأكمل مسيرته السياسية مع الرئيس محمود عباس، وعمل بكل تفاني وعزيمة قوية لتحقيق برنامج الرئيس الفلسطيني، القائم على السلام العادل، وشغل العديد من المواقع القيادية حيث انتخب عضو لجنة تنفيذية ل م. ت. ف، ومن ثمة عضو لجنة مركزية لحركة فتح، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، وأمين سر اللجنة التنفيذية، ويعتبر د. صائب من المفكرين والأكاديميين المبدعين، وان عطائه السياسي والأكاديمي والبحثي شكل رافدا للباحثين والمختصين والخبراء في العلاقات الدولية، وكان ابن بار بفلسطين الارض المقدسة، وشعبها العظيم، ندعو الله ان يرحمه ويغفر له ويتقبله القبول الحسن.

٥٢- أديب الزعنون، رئيس ائتلاف سكرامنتو الإقليمي من أجل حقوق الفلسطينيين / امريكا : إن رحيل المناضل الدكتور صائب عريقات لهو خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا. لقد كان مفاوضاً صلباً أفنى حياته من أجل حلٍ عادلٍ ودائم للقضية الفلسطينية.

٥٣- دياب مصطفى، رئيس مركز الجالية الفلسطينية / نيوجرسي / امريكا: اكثر ما يمكن ان نقدمه لروح المرحوم الدكتور صائب عريقات هو ان نتوحد في مواجهة عدونا وان نحقق النصر والتحرير . توفي رحمه الله مقاوما ومفاوضا على الحق رغم الخناجر التي غرزت في طهره من الاخ قبل العدو ورغم ملابين الدولات التي دفعة لتشويه سيرته .

٥٤- سعيد ليمون، رئيس المجلس الفلسطيني الامريكي / لويزيانا: الأخ القائد صائب عريقات شهيد فلسطين القامه الوطنيه الذي أمضى عمره مقاتلا شرسا ومدافعا صلبا عن حقوق شعبنا الفلسطيني ، ساهم في ترسيخ عداله قضيتنا في المحافل الدوليه وفي ضمير ووجدان شعوب العالم .فاوض بلا كلل ولا ملل مدافعا عن حريه أبناء شعبنا وقرار فلسطين المستقل ، أبا عمار لقبه بشيطان أريحا (من باب الدعابه ) نظرا لقدره عريقات على المناوره واتقان اللعبه السياسيه .رحل عنا في مرحله حساسه من تاريخنا فيها من لتحديات التي تستهدف وجودنا وهويتنا .. عزاؤنا أن شعبنا صامد ومتشبث بحقوقه وسيواصل مسيرته نحو الحرية .

٥٥- عطيه عطيه، عضو التحالف الفلسطيني الامريكي كاليفورنيا؛ لقد عرفت ابو علي عن قرب وكان لي معه عدة مواقف وفي كل مره كان يفاجئني بروعته وسعة صدره وتواضعه وحبه للناس، لقد كنت يا صائب رحمك الله القائد الانسان الذي عز لك اي نظير . نقول لك وانت ذاهب للقاء شهداء فلسطين في عليين كمان عاهدت الياسر فاننا نعاهدك باننا على الدرب لسائرون.

٥٦- محمود الجبري، مدير مكتب الاخ القائد مروان البرغوثي : عندما ياتي ذكر المرحوم صائب عريقات امام نشطاء الانتفاضة الاولى فانها تحضر الى الاذهان صورة ذلك الرجل الملتحي كما كان معظمهم .. والموشح بالكوفية الفلسطينية .. موقوفا في احدى مطارات اسبانيا عندما اختير ان يكون احد اعضاء الوفد المفاوض في مدريد حيث انه اصر على التمسك بالكوفية وذلك تعبيرا عن هويته الوطنية التي اريد لها ان تنطمس ضمن وفد مشترك مع الاردن فكان نتيجة ذلك تسليط الاضواء على الهوية الفلسطينية والقضية.

٥٧- الناشط المجتمعي والمحاضر الجامعي د. رشاد شعث، من غزة / فلسطين : الدكتور صائب لك وحدك يركع المجد أيها السيد العظيم.. لك يطأطئ الجمع رأسه خجلاً وحياءً.. منذ اليوم الأول والميلاد الأعظم، أقسمت العهد والبيعة على المضي في طريق ذات الشوكة.. وحملت اللواء.. ورفعت الراية.. قاتلت بالكلمة والحجر الي رحمه الله .

٥٨- الاستاذ المخضرم الاستاذ سعد ابو الندى، رئيس تحرير جريدة القدس في امريكا سابقا : غيّب الموت المناضل والقائد الفلسطيني الكبير الدكتور صائب عريقات.وكون الحديث لم يتسع عن مناقبه الا ان خسارته فادحه لنا جميعا .

ومن المؤكد بأن منصب ( كبير المفاوضين ) والمعقود لواءه به. لا يمكن لأحد ملء فراغه ، لما كان يتمتع به من مقومات قيادية فريده ، وهذا باعتراف الرئسين الراحل الكبير ياسر عرفات والرئيس ابومازن ، وحتى قادة الاحتلال .العزاء لأسرته وللشعب الفلسطيني حيث تواجد رحمه الله .

٥٩-د. عزالدين المصري، مدير التواصل لحركة صوت واحد الدولية : الدكتور صائب عريقات.. إلى روحك السلام الفلسطيني الكنعاني ابن مدينة القمر ريحا.. أتذكر عندما رأيته أول مره في مؤتمر مدريد عام 1991 و تابعناه جميعنا هو يفاوض الإسرائيلين من أجل إنهاء الإحتلال و قيام دولة فلسطين.. إلى روحك السلام يا اسد الدبلوماسية الفلسطينية.

٦٠- نظمي العرقان، مراسل وكالة وفا ومسؤول الاعلام والثقافة بسفارة فلسطين لدى مملكة البحرين : برحيل الدكتور صائب عريقات "ابو علي" رحمه الله تكون فلسطين قد خسرت علما من أعلامها، قائدا وطنيا سياسيا، مناضلا كبيرا من مناضليها، وهو الانسان قبل ان يكون سياسيا، كونه احد خريجي مدرسة الزعيم الخالد الشهيد ابو عمار النضالية الثورية، ومن بعده من مدرسة الرئيس القائد ابو مازن، الحكيمة والصلبة في ذات الوقت. ما عرفته الا متواضعاً محباً، وحينما التقيته آخر مرة في البحرين كان في قمة نشاطه رغم معرفتي ببرنامج يومه الحافل المرهق من اجتماعات رسمية وندوات سياسية ولقاءات مع الجالية فتجده لا يبخل على أي سائل في أي مسألة تتعلق بفلسطين من تقديم الموقف الرسمي بشكل صريح ومبسط وشامل.ولرحيله عنا في هذا الوقت الدقيق والحساس بالذات الأثر الكبير لانه احد الجنود الاوفياء لقضيته ولشعبه والشهداء والاسرى والجرحى واللاجئين ولكل شبل او زهرة فلسطينية برحيله خسرنا جميعا فارسا صلبا من فرسان القضية الفلسطينية.رحمه الله واسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين و الشهداء وحسن أولئك رفيقا.

٦١- الاعلامي هارون عمايرة، مراسل قناة وفا والحياة الجديدة / امريكا : مما لا شك فيه وما لا يختلف عليه احد ، ان غياب المفاوض المحنك صائب عريقات في هذه كالمرحلة بالغة الحساسية في تاريخ النضال الفلسطيني عن المشهد السياسي بوفاته ، سيضاعف المصاعب على القيادة الفلسطينية التي كانت تعتمد بشكل كبير على عريقات في محاورة العالم حول حقوق شعبنا والسلام وملفات الوضع النهائي لإلمامه التام بأدق التفاصيل وخبرته الواسعة في كيفية ادارة الملفات .

٦٢- د. محمد شتيه ،استاذ القانون في جامعة الاسقلال : يمثل صائب عريقات بالنسبة للشباب الفلسطيني في الوطن والشتات أيقونة الدبلوماسية الفلسطينية، المناضل الصابر المُحنك، الذي خطط وخاض المعركة القانونية في جميع المحافل الدولية ، لتصبح فلسطين عضوا في جميع المنظمات وطرفا في كل الاتفاقيات الدولية، رحيله خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني.

٦٣- محمد قنداح، مدير فرقه جامعه الاستقلال ورئيس شبكه الفنون الادائيه: : على فراقك صائب قلبي شو موجوع، كيف لرجل ان يشغل اكثر من منصب واهمها مسؤؤول ملف المفاوضات مع اليهود الذين جادلوا وعجزوا انبياء الله ومن بين كل هذه الانشغالات تراه فنان بالفتره فهو يناقشك بالفن وكأنه موسيقار او متخصص فنون وكان يضيف لاي حفل فني جمالا فوق جماله لما يتمع به من روح مرحه لا تعرف الا الفرح فلقد خسرت فلسطين قامه وطنيه اكاديميه سياسيه دبلوماسيه وفنيه، صائب الاجمل والاكمل والاشمل باسمي وباسم كل المشهد الثقافي نترحم على روحه الطيبه.

٦٤- الاعلامي تيسير ابو سمية، تلفزيون الصوت العربي في امريكا : منذ اول لقاء مع الدكتور صائب عريقات، وجدت فيه الاصالة، وصلابة الموقف في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مع التمييز في اسلوب الحوار والموقف الثابت في الطرح والاقناع بكفاءة عالية مع الالتزام بالموضوعية والتحلي بالصدق والايجابية وكان محاورا صنديدا يقارع الاحتلال بعناده المعهود .

٦٥- الكاتب والمحلل السياسي د. هاني العقاد، من غزة / فلسطين : فقد شعبنا الفلسطيني قائد عظيم سياسي عميق مرتبط بعمق بقضيته وشعبه وارضه ,مفاوض هنيد خاض معارك مشرفة لتبقي فلسطين حية في ضمير العالم وتبقي قضاياها علي المنصة الدولية وتبقي ثوابتها عامود خيمة اي تسوية ,مهما تغيرت الظروف الدولية ومهما تغيرت خارطة التكتلات والمحاور في المنطقة , كان يؤمن ان قضيتنا الفلسطينية هي القضية المركزية والمحورية مهما بلغت هذه التغيرات من تأثير على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ,وكان يؤمن ان المجتمع الدولي سينحاز يوما من الايام لنضال شعبنا الفلسطيني ...ناضل من اجل الهوية والارض والانسان والدولة والعاصمة والحدود واللاجئين وناضل من اجل الانسان الفلسطيني لينمو ويتطور ... عبد طريق التحرر برفقة ياسر عرفات واكملها مع الرئيس ابو مازن , كان بوصلة وطنية لكل المناضلين ليسيروا نحو التحرر من الاحتلال وكسر جبروته واسقاط مخططاته , امن حتي اخر يوم في حياته بان راية فلسطين لن يرفعها فوق مآذن القدس وكنائسها الا الفلسطينين ولا احد غير اشبال و زهرات فلسطين .....نسأل الله تعالي ان يتغمده في عليين ويلهمنا الصبر والسلوان لفقدانه انا لله وانا اليه راجعون.

٦٦- الاعلامي سري القدوة : رئيس تحرير جريدة الصباح وسفير الاعلام العربي في فلسطين : الدكتور صائب عريقات سيبقي نبراسا للأجيال من اجل الحرية والاستقلال، و مثالا للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية التي تربت عليها الاجيال عبر مسيرة طويلة من الكفاح والنضال من اجل الحرية ونيل الاستقلال وتقرير المصير، فكان مثال القائد والمعلم وعلما من أعلام فلسطين ومسيرتها التحررية مدافعا صلبا عن القرار الوطني المستقل في كل المراحل التي مرت فيها الثورة الفلسطينية حيث تمترس في مواقع النضال وكان الكلمة الامينة المعبرة عن صوت فلسطين النقي والحقيقي متمسكا بالمبادئ الثورية وموجها ومفوضا سياسيا لساحة الداخل الفلسطيني متابعا الثوار المناضلين في كل مراحل حياته وسنظل على عهده ووصاياه في صدق الانتماء والالتزام بأهداف شعبنا الوطنية العادلة . القائد المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات سيظل في قلوب وعقول ونبض وعروق ابناء الشعب الفلسطيني فهو خير من حمل الامانة وقاد المرحلة الحرجة في حياة الشعب الفلسطيني بعد رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات ووقف بكل قوة وحق من اجل الحفاظ على وحدة وقوة المؤسسات الفلسطينية وحماية الحقوق الفلسطينية مدافعا صلبا عن الحقوق الفلسطينية عبر مراحل النضال الوطني الفلسطيني .

٦٧- الصحفي الفلسطيني عبد ابو عرقوب : قبل 70 يوما من رحيله، سمَّت كلية جون كيندي في جامعة هارفارد الأمريكية الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وثلاث شخصيات عالمية للانضمام إلى مركز "بلفر للعلوم والعلاقات الدولية" - مشروع مستقبل الدبلوماسية والمفاوضات كزميل أكاديمي في معهد فيشر للعام الدراسي 2020-2021، وهذه المبادرة اعتراف من جامعة عريقة بكفاءته العلمية، وتقدير لتجربته الطويلة والغنية في ادارة ملف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، حتى اصبح مرجعا سياسيا وقانونيا لروح الاتفاقيات، وابعادها على مستقبل القضية الفلسطينية، واصبحت بعض مقولاته مثل "لن نقبل ان نكون سلطة دون سلطة، واحتلال دون كلفة" برنامج عمل وطني، فاتهمه مسؤولين اسرائيليون بالارهاب.رحم الله "ابا علي" القائد والانسان.

٦٨- رسم لوحة الفنان التشكيلي والمؤرخ وحارس الذاكرة الفلسطينية محمود البوليس وفي نفس الوقت كتب : رحم الله القائد الوطني الكبير الدكتور صائب عريقات هذا المناضل الفلسطيني الذي بقي يناضل حتى الرمق الاخير، ورحيله يعد خسارة كبيرة وخاصة في هذا الوقت الحرج والحساس والدقيق التي تمر به قضيتنا الفلسطينية .

٦٩- وختاما كتب اياد خليفة رئيس تحرير موقع البوابة: : وقد غاب حجر الصوان العنيد، ليس كغيره من اصحاب الابواق الفارغة، والكلمات الرنانة، والجمل الفارغة، وضع اصبعه على الجرح، وجير مساحات النضال الضيقة لصالحة، حارب، قاتل، هاجم، وناور. آمن القائد الراحل صائب عريقات بامكانيات الشعب الفلسطيني ونفسه الطويل، وصبره وعناده، فكان صلبا كحجر الصوان، قابضا على جمر الحق الفلسطيني، باحثا عن نصر يحقن دماء اخوانه، ويدمل جراحهم ويحرر قيودهم، متجاوزا انتقادات مصدرها عتمة ذيل القائمة لاصحاب نظريات عفا عنها الزمن.

نقلا عن المنصة بوست