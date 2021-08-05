صاحب "فيديو المخدرات" في قبضة الشرطة السعودية

كشف المتحدث الإعلامي بإسم شرطة منطقة عسير في السعودية، المقدم زيد الدباش، إن شخص سعودي الجنسية في العقد الرابع من العمر، نشر مقاطع فيديو "تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعان تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات."

وأكد المتحدث، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح الدباش أن الاستدلالات الأولية أشارت إلى أن الرجل يعاني اعتلالات نفسية.

وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشخص يدعو الآخرين إلى تعاطي المخدرات وتجربتها قبل أن يقع في قبضة الشرطة.