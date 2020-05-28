صاحب "فيسبوك" ينتصر لترامب.. ويدين "تويتر"

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، أمس الأربعاء، شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" لتصنيفها منشورات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بت"غير الموثوق فيها".

وقال زوكربيرغ في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" بهذا الشأن: "أعتقد أن سياسة مختلفة لدينا. وانا على ثقة تامة بأن فيسبوك لا يجب عليه أن يكون حكما في مسألة ما يقوله الناس عبر الإنترنت، ولا يجب أن تفعل ذلك خاصة الشركات التي توفر منصة لمثل هذه التصريحات".

وكانت ظهرت تحت منشورات ترامب على تويتر في 26 مايو، ملاحظة تلقائية موحهة للمستخدمين بشأن ضرورة التحقق من موثوقية ما نُشر من مواد، أشار من خلالها الرئيس الأمريكي إلى أن التصويت بواسطة البريد في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر يمكن أن يؤدي إلى تزوير واسع.

وعند الضغط على العلامة المذكورة، ينقل الرابط إلى صفحة خاصة تحتوي على مقالات تنتقد ترامب بسبب بعض ما قاله حول هذه المسألة.

وردا على ذلك، اتهم الرئيس الأمريكي شبكة التواصل التجتماعي "تويتر"، بفرض رقابة، والتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.