صادرات الأسلحة الألمانية تتجاوز 8 مليار يورو في 2019

تجاوزت فاتورة صادرات ألمانيا من الأسلحة في العام الماضي ثمانية مليارات يورو ما يمثل رقما قياسيا جديدا، وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء عن صفقات الأسلحة التي وافقت على تصديرها في .2019

وأوضح التقرير أن قيمة الصفقات المصرح بها في العام الماضي ارتفع مقارنة بما كانت عليه في 2018، من 824ر4 إلى 015ر8 مليار يورو.

وأضافت الوزارة أن 32% من الأذون الصادرة كانت لتصدير أسلحة حربية، بينما كانت النسبة الباقية لمعدات عسكرية أخرى، وذكرت أن 9ر55% من هذه الصادرات ذهبت إلى شركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أو دول في نفس المستوى مثل اليابان واستراليا.

وبلغت نسبة الصادرات إلى بقية الدول 1ر44%، وتتسم صادرات الأسلحة إلى العديد من هذه الدول بالحساسية ولاسيما بسبب انتهاكات حقوق الإنسان هناك وبسبب التورط في نزاعات إقليمية بالنسبة لبعض الدول.

وكانت الأرقام قد نُشِرَتْ في بداية العام، لكن الوزارة تطرح مرتين في العام تقارير مفصلة عن صادرات الأسلحة.

وعن الزيادة القوية في قيمة الصادرات، قالت الوزارة إن القيمة الإجمالية لأذون الصادرات في الفترة الزمنية التي يتحدث عنها التقرير، لا تصلح وحدها أن تكون معيارا مناسبا للحكم على توجهات سياسة الرقابة على الصادرات، وطالبت بأن يؤخذ أيضا في الاعتبار نوع الأسلحة وأغراض الاستخدام المنصوص عليها، وأشارت الوزارة إلى أن من الممكن للطلبيات الكبيرة أن تؤدي إلى تقلبات قوية.

يذكر أن معدات السلاح تشمل أسلحة ودبابات وبنادق كما تشمل أيضا عربات إسعاف أو معدات إزالة الألغام.

كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية تراجعت بشكل مطرد في الفترة بين 2016 حتى .2018

ووصف حزب الخضر هذه الزيادة الحالية بأنها عمل غير مسؤول، وقالت كاتيا كويل، خبيرة التسليح في الحزب إن " الوضع الأمني الآخذ في التصعيد في العديد من مناطق العالم، لم يمنع الحكومة الألمانية للأسف من المشاركة في دوامة التصعيد من خلال أذون تصدير الأسلحة".