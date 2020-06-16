صاروخان يستهدفان مقرا للقوات الأميركية في مطار بغداد

يأتي الهجوم بعد أيام من قصف مماثل استهدف المطار ، وآخر استهدف “قاعدة التاجي العسكرية” شمال بغداد التي تستضيف قوات أميركية.

استهدف صاروخان فجر الثلاثاء، مقرا للقوات الأمريكية في “مطار بغداد الدولي”، وفق مصدر بالشرطة العراقية.

وقال النقيب في شرطة بغداد أحمد خلف، للأناضول، إن “صاروخين استهدفا فجر اليوم مطار بغداد الدولي؛ حيث يوجد مقر للقوات الأمريكية في الجزء العسكري من المطار”.

وأوضح خلف أنه “لم يسجل وقوع قتلى أو خسائر مادية جراء القصف الصاروخي”؛ حيث سقط الصاروخان قرب المطار.

وأشار إلى أن “قوات الأمن عثرت لاحقا على منصة إطلاق الصاروخين في حي الفرات غربي بغداد”.

ويأتي الهجوم بعد أيام من قصف مماثل استهدف المطار (في 8 يونيو/ حزيران)، وآخر استهدف “قاعدة التاجي العسكرية” شمال بغداد التي تضم قوات أمريكية في 13 يونيو.

كما يأتي القصف بعد خمسة أيام من تعهد الحكومة العراقية بحماية جميع القواعد العسكرية للتحالف الدولي، وفقا لاتفاق ضمن مفاوضات الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين بغداد وواشنطن، الخميس الماضي.

وتم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على تقليص الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لكن دون الكشف عن توقيتات زمنية أو أرقام محددة لعديد القوات المراد تخفيض وجودها.

وانتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، ولا إحصائية حديثة بشأن القوات حاليا.

وتتكرر الهجمات الصاروخية التي يشنها في الغالب مسلحون عراقيون موالون لإيران على السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية تضم قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة “داعش”، وخاصة الأمريكية، منذ أشهر.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة “الحشد الشعبي” العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، طالب الزعيم الشيعي بالعراق مقتدى الصدر، في بيان، الولايات المتحدة، بسحب قواتها “المحتلة” من بلاده. فيما جددت كتائب “حزب الله” العراقي، في بيان السبت، تهديدها باستهداف القوات الأمريكية داخل أراضي البلاد إذا لم تنسحب منها.

