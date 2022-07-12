صاروخ اسكندر الروسي يدمر منظومة هاربون الاميركية

هاجمت القوات المسلحة الروسية بصواريخ "إسكندر" تمركز للقوات الأوكرانية في أدويسا ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن، كما قالت الخارجية الروسية ان الولايات المتحدة وحلفاؤها يتأرجحون على شفا صراع نووي مع روسيا، فيما اكدت موسكو مصرع مئات المرتزقة الاجانب.

اسكندر الروسي يدك هاربون

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ "إسكندر" تمركز للقوات الأوكرانية في أدويسا ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ "هاربون" الأمريكية المضادة للسفن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن ضربات بصواريخ عالية الدقة أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى تدمير 26 آلية عسكرية في مناطق بجمهورية دونيتسك الشعبية، خلال اليوم الماضي.

وأضاف المتحدث أن "الطيران العملياتي - التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية استهدفت في يوم واحد، 3 مراكز قيادة، و3 مستودعات ذخيرة، ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق نار في 97 نقطة، كما استهدفت القوات التابعة للجيش الأوكراني ومعدات عسكرية في 111 نقطة".

الخسائر الاوكرانية منذ العمليةالعسكرية

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية بلغ حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 243 طائرة، و137 طائرة هليكوبتر، و1513 طائرة بدون طيار، و354 منظومة دفاع جوي، و4046 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و741 قاذفة صواريخ متعددة، و3135 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى 4165 مركبة عسكرية خاصة.

صراح غربي مسلح مباشر مع روسيا

من جهتها قالت الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يتأرجحون على نحو خطير على شفا صراع مسلح مباشر مع روسيا سيكون محفوفا بتصعيد نووي.

وافادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صباح اليوم الثلاثاء، 12 يوليو: "إن واشنطن وحلفاءها، وبعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية، وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، يتأرجحون اليوم بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلادنا، وهو ما يعني صراعاً مسلحاً مباشراً للقوى النووية". وأعربت زاخاروفا عن قلقها من أن مثل هذا الصدام المحتمل سيكون محفوفا بالتصعيد النووي.

مرتزقة اجانب

على صعيد متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ما يقرب من 400 مرتزق أجنبي معظمهم من بولندا تم القضاء عليهم في أوكرانيا خلال ثلاثة أسابيع.

وقال المتحدث الفريق إيغور كوناشينكوف: خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية ووحدات الدفاع لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا من ثلاثة آلاف ومائتين وواحد وعشرين شخصا الى ألفين وسبعمائة وواحد وأربعين".

وشدد كوناشينكوف على أن المرتزقة الأجانب "وفقا للقانون الإنساني الدولي ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم إذا تم أسرهم أحياء هو المحاكمة والسجن بأقصى الفترات".