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صاروخ يستهدف مطار أربيل بكردستان العراق

منشور 14 نيسان / أبريل 2021 - 07:38
صاروخ يستهدف مطار أربيل بكردستان العراق

قال وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري في حسابه على تويتر: "يبدو ان نفس المليشيا التي استهدفت المطار قبل شهرين تعيد الكرة. هذا تصعيد خطير واضح".

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قال مسؤولو أمن أكراد في بيان إن صاروخا سقط بالقرب من مطار أربيل بشمال العراق في وقت متأخر الأربعاء ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال شهود إنهم رأوا عمودا من الدخان يتصاعد من المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق ان صاروخا على الاقل سقط مساء الاربعاء في محيط مطار اربيل الدولي في كردستان العراق.

من جهتها، قالت قناة روسيا اليوم ان دوي انفجار سمع في أربيل، وأن القنصلية الأمريكية أطلق صافرات الإنذار.

واضافت القناة أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي، مشيرة الى أن حركة الملاحة الجوية في المطار توقفت، كما أن معظم الطرق المؤدية إليه قد إغلاقها.

وكتب وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري في حسابه على تويتر: "الليلة كان هناك هجوم ارهابي اخر صاروخي بطائرة مسيرة على مطار اربيل بهدف تقويض الامن في كردستان العراق"، مضيفا انه "يبدو ان نفس المليشيا التي استهدفت المطار قبل شهرين تعيد الكرة. هذا تصعيد خطير واضح".

كانت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب المطار الدولي في أربيل قد تعرضت لوابل من الصواريخ في فبراير شباط مما أسفر عن مقتل متعاقد عسكري.

كلمات دالة:مطار اربيلكردستان

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