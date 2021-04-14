صاروخ يستهدف مطار أربيل بكردستان العراق

قال وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري في حسابه على تويتر: "يبدو ان نفس المليشيا التي استهدفت المطار قبل شهرين تعيد الكرة. هذا تصعيد خطير واضح".

قال مسؤولو أمن أكراد في بيان إن صاروخا سقط بالقرب من مطار أربيل بشمال العراق في وقت متأخر الأربعاء ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وقال شهود إنهم رأوا عمودا من الدخان يتصاعد من المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق ان صاروخا على الاقل سقط مساء الاربعاء في محيط مطار اربيل الدولي في كردستان العراق.

من جهتها، قالت قناة روسيا اليوم ان دوي انفجار سمع في أربيل، وأن القنصلية الأمريكية أطلق صافرات الإنذار.

تصاعد اعمدة الدخان من القاعدة الامريكية في #اربيل نتيجة استهدافها بعدة صواريخ pic.twitter.com/rLFKt6nZcy — علي الحسيني🇮🇶☫ (@basraali313) April 14, 2021

واضافت القناة أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي، مشيرة الى أن حركة الملاحة الجوية في المطار توقفت، كما أن معظم الطرق المؤدية إليه قد إغلاقها.

قصف صاروخي يستهدف الجناح الامريكي في مطار اربيل

و اشتعال نيران بالقاعدة الامريكية بالقرب من المطار

العراق pic.twitter.com/XjdLVf5Wwd — ابوالفضل اليماني (@aboalfatl2019) April 14, 2021

وكتب وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري في حسابه على تويتر: "الليلة كان هناك هجوم ارهابي اخر صاروخي بطائرة مسيرة على مطار اربيل بهدف تقويض الامن في كردستان العراق"، مضيفا انه "يبدو ان نفس المليشيا التي استهدفت المطار قبل شهرين تعيد الكرة. هذا تصعيد خطير واضح".

Tonight there was yet another #terrorist rocket - drone attack on #Erbil airport to undermine the security of #IraqiKurdistan. It seems the same #militia who targeted the airport two months ago are at it again. This is a clear & dangerous escalation. — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) April 14, 2021

كانت قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية قرب المطار الدولي في أربيل قد تعرضت لوابل من الصواريخ في فبراير شباط مما أسفر عن مقتل متعاقد عسكري.