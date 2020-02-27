صاعقة في اميركا: التفوق العسكري على روسيا يهتز

اعترف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، بأن التفوق العالمي للولايات المتحدة، قد اهتز مع تعزيز روسيا والصين قدراتهما العسكرية.

وذكر أن الجيش الأمريكي لا يزال مستعدا اليوم لتوفير الردع العسكري وحماية البلاد من الأعداء المحتملين ودعم حلفاء واشنطن.

وقال ميلي في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي: "لقد اهتز تفوقنا في مجال التنافس، ولا يجوز لأحد أن يشكك في ذلك. تقوم الصين وروسيا بتعزيز قدراتهما العسكرية، لتجاوز الولايات المتحدة وحلفائها، وترسيخ نفوذهما في جميع أنحاء العالم".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في بيان مكتوب إلى مجلس النواب، أن واشنطن قلقة من سعي روسيا للهيمنة، وشدد على أن الاستعراض الأخير للسلاح فرط الصوتي الروسي، "يؤكد المخاوف تجاه تنامي الإمكانيات العسكرية الروسية".

وقبل ذلك، صرح سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، بأن موسكو لا تسعى إلى سباق تسلح أو هيمنة عسكرية، لكن الجيش الروسي يبقى عاملا مهما في إرساء الأمن الدولي.