"صافرات إنت مش لوحدك" تكسر حاجز الخوف في مصر

وسم (#اطمن انت_مش_لوحدك) يتصد قائمة الأكثر تداولا على "تويتر" في مصر

شارك آلاف المصريين، مساء الأربعاء، في حملة "اطمن.. أنت مش لوحدك" التي أطلقها الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، لرفض الظلم وإسقاط نظام الانقلاب العسكري.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تفاعلا واسعا من المواطنين في أماكن عديدة من القاهرة ومحافظات مصر مع المرحلة الأولى من الحملة التي انطلقت في الساعة الحادية عشر من مساء الأربعاء باسم "نوبة صحيان".



واستخدم المشاركون في الحملة الصافرات والألعاب النارية وقاموا بالطرق على الأواني وتقليل سرعة السيارات على الطرق العامة للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للانقلاب العسكري.



وتصدر وسم الحملة (#اطمن انت_مش_لوحدك) قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، مصحوبا بعبارات وصيحات تطالب بإسقاط رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.



وأكد نشطاء ومتابعون أن الحملة نجحت في كسر حاجز الخوف في مصر، والتي سعت سلطات الانقلاب العسكري لتشييده في نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013 والإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي.



وشهدت الحملة أيضا تفاعلا جماهيريا من بعض النشطاء في عدة دول عربية، الذين عبروا عن تضامنهم الكامل مع الشعب المصري ومطالبه في إسقاط الانقلاب العسكري.

عربي 21