فيديو: هجوم صاروخي على اسرائيل من لبنان والاحتلال يرد بالقصف المدفعي

قالت مصادر امنية لبنانية وعبرية ان ٣ صواريخ سقطت من لبنان على مستوطنة كريات شمونة في شمال فلسطين المحتلة

وقالت تقارير الاحتلال ان جميع الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة فيما تحدثت مصادر عن تصاعد أعمدة الدخان من داخل المستوطنة

لتعود وتتحدث عن تحديد ثلاث عمليات إطلاق من لبنان إلى المستوطنات ، سقط صاروخ واحد في الأراضي اللبنانية وسقطتان في منطقة مفتوحة في كريات شمونة، ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي الأراضي اللبنانية.

واعلنت ان جيش الاحتلال رد بقصف مدفعي على مكان اطلاق الصواريخ الا انه صدرت أوامر للإسرائيليين بالدخول للملاجئ

وافادت مصادر لبنانية ان القصف المدفعي الاسرائيلي تركز على سهل الخيام بعد سقوط 6 قذائف من عيار 155 ملم في منطقة مفتوحة مع تسجيل تحرك دبابتي ميركافا في موقع "المطلة" العسكري

لحظة سقوط الصاروخ قرب كريات شمونة pic.twitter.com/AALDEiyJ9i — يونس الزعتري #عين_على_العدو (@YounesZaatari) August 4, 2021

صور من مكان سقوط صــواريخ من جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمونة شمال #فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/rF3t9Oq0cH — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 4, 2021

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