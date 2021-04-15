صافرات الإنذار تدوي جنوبي اسرائيل بعد إطلاق صاروخ من غزة

دوت صافرات الانذار في بلدات جنوب اسرائيل مساء الخميس، في اثر اطلاق صاروخ باتجاهها من قطاع غزة، وفق ما اعلنته السلطات الاسرائيلية التي قالت ان الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن اصابات او اضرار.

תיעוד שיגור הרקטה הערב לשדרות. צילום: דדי פולד pic.twitter.com/w3E6sSbYYb — matan tzuri מתן צורי (@MatanTzuri) April 15, 2021

وقال الجيش الاسرائيلي ان الصافرات انطلقت في بلدات سديروت وايبيم، اضافة الى كيبوتس نير آم.

وقال رئيس بلدية سديروت ان الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ودون ان يسفر ذلك عن اضرار او ضحايا.