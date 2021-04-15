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صافرات الإنذار تدوي جنوبي اسرائيل بعد إطلاق صاروخ من غزة

منشور 15 نيسان / أبريل 2021 - 06:42
ارشيف

دوت صافرات الانذار في بلدات جنوب اسرائيل مساء الخميس، في اثر اطلاق صاروخ باتجاهها من قطاع غزة، وفق ما اعلنته السلطات الاسرائيلية التي قالت ان الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ولم يسفر عن اصابات او اضرار.

وقال الجيش الاسرائيلي ان الصافرات انطلقت في بلدات سديروت وايبيم، اضافة الى كيبوتس نير آم.

وقال رئيس بلدية سديروت ان الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة ودون ان يسفر ذلك عن اضرار او ضحايا.

كلمات دالة:اسرائيلقطاع غزةغزة

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