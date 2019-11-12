صافرات الإنذار تدوي في ريشون لتسيون قرب تل أبيب

أطلقت سرايا القدس صباح اليوم الثلاثاء رشقات صاروخية باتجاه المستوطنات الشرقية والشمالية القريبة من قطاع غزة، وباتجاه مدينة تل أبيب.

كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن إطلاق الصواريخ ومحاولات القبة الحديدة التصدي لها.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من نعي سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي لقائد المنطقة الشمالية في القطاع بهاء أبو العطا الذي اغتالته إسرائيل فجر اليوم الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعطيل المدارس ووقف حركة القطارات وإغلاق الطرق الرئيسية المحاذية للقطاع، كما أعلن عن رفع حالة التأهب وفتح الملاجئ في المستوطنات تحسبا لرد سرايا القدس على اغتيال أبوالعطا