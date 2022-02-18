اسرائيل تطلق صواريخ القبة الحديدية بعد تسلل طائرة مسيرة

دوت صفارات الانذار في منطقة الجليل في الشمال الفلسطيني المحتل حيث افادت تقارير اعلامية بوجود طائرات مسيرة مجهولة في المطقة، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، إن صورايخ القبة الحديدة أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقتا من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي التعليقات المباشرة لاعلاميي اسرائيل:

دورون كدوش - إذاعة الجيش الإسرائيلي:

حتى بعد مرور ساعة على الحدث، فإن الجيش الإسرائيلي لا يعلم حتى الآن مصير الطائرة المسيّرة التي أخترقت المجال الجوي من لبنان.

▪️نوعم أمير:

الجيش الإسرائيلي لم يستطع اعتراض الطائرة المسيرة التي اخترقت المجال الجوي من لبنان.

كان الاحتلال أعلن أمس الخميس، أنّه أسقط في أجواء الدولة العبرية طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله أطلقها التنظيم من لبنان.

وقالت تقارير الجيس الاسرائيلي انه تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة راس الناقورة بالجليل الأعلى.

דיווח ראשוני: הופעלה התרעה באזור הגליל. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 18, 2022

وقالت مصادر اعلامية غبرية أن صافرات الإنذار دوت في عدد من البلدات في الجليل الأعلى والأسفل، وكذلك، لأول مرة منذ عام 2006، في مجلس غور الأردن الإقليمي، كما دوت في جنوب الجولان السوري المحتل، مرجحة أن الطائرة المسيرة التي خرقت الحدود تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر": " تسللت مسيرة معادية صغيرة من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل وإطلاق صواريخ اعتراض من نظام القبة الحديدية وتم استدعاء طائرات ومروحيات حربية".

وتابع أدرعي في تغريدة أخرى نشرها لاحقا: "قبل قليل تسللت طائرة لاسلكية صغيرة الى داخل المجال الجوي الإسرائيلي حيث تم تفعيل أنظمة الإنذار والاعتراض. بعد عدة دقائق فقد الاتصال معها. الحادث قيد التحقيق. حالة اعتيادية طبيعية كاملة في الجبهة الداخلية".