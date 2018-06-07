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صالحاني: جاهزون لبلوغ مليون وحدة فصل في تخصيب اليورانيوم

صالحاني: جاهزون لبلوغ مليون وحدة فصل في تخصيب اليورانيوم
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