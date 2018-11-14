5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

أشار إيفانوف إلى أن "وزارة الخزانة" الأمريكية صنفت العاروري، "إرهابيا" عام 2015

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، صالح العاروري، والقيادييْن في منظمة حزب الله اللبنانية، خليل يوسف حرب، وهيثم علي طبطبائي.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف، في مؤتمر صحفي، عقده الثلاثاء، إن العاروري "يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أمريكية".

وأشار إيفانوف إلى أن "وزارة الخزانة" الأمريكية صنفت العاروري، "إرهابيا" عام 2015.

ويشغل العاروري منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، منذ عام 2017، وسبق أن قضى في السجون الإسرائيلية 15 عاما (بين 1992 و2007) بتهمة تأسيس جهاز عسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.

أما الشخصية الثانية، فهو خليل يوسف حرب، وقال "إيفانوف"، إنه المستشار المقرب من زعيم منظمة حزب الله، حسن نصر الله.

وقال إن حرب يمتلك "ارتباطات متشعبة مع كثير من المنظمات الإرهابية"، وصنفته وزارة الخزانة إرهابيا عالميا في 2014".

والقيادي الثالث، الذي رصدت واشنطن المكافأة المالية لمن يقدم معلومات عنه، هو هيثم علي طبطبائي.

وقال إيفانوف إنه "مرتبط بمنظمة حزب الله في سوريا واليمن، وجرى تصنيفه إرهابيا عالميا في أكتوبر 2016".

وقال المسؤول الأمريكي، في المؤتمر الصحفي، إن منظمتي حماس وحزب الله، تحصلان على الأسلحة من إيران.

وفي ذات السياق، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على أربعة أشخاص على صلة بحزب الله.

وأدرجت "جواد" نجل زعيم الحزب، حسن نصر الله، على قائمة "الإرهاب العالمي".

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنه تم إدراج أربعة أشخاص على قائمة العقوبات لاتهامهم "بقيادة أنشطة عملياتية ومالية واستخباراتية في العراق".

وقال البيان إن الأشخاص الأربعة "عملوا وكلاء إرهابيين للنظام الإيراني وسعوا لتقويض السيادة العراقية واستقرار الشرق الأوسط".

والأشخاص الأربعة بحسب البيان هم: شبل محسن عبيد الزيدي (عراقي)، ويوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبد الهادي فرحات (لبنانيون).

وهذه العقوبات تجمد أي أصول للأشخاص الأربعة في الولايات المتحدة، وتمنع الأمريكيين من التعاملات التجارية معهم.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج جواد نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله، على قائمة "الإرهاب العالمي".

وذكر البيان أن "جواد نصر الله قام خلال السنوات الأخيرة بتجنيد أشخاص لشن هجمات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية".

واعتبر البيان جواد نصر الله "إرهابيا عالميا".