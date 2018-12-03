أثارت تغريدة المغامسي سخطا واسعا من قبل متابعيه، الذين اتهموه بـ"المبالغة في النفاق لابن سلمان"

أثار الداعية السعودي الشهير صالح المغامسي، جدلا واسعا بعد تغريدة نشرها تغزل فيها بولي العهد محمد بن سلمان.

وتغزل المغامسي بابن سلمان وزيارته إلى موريتانيا ثم الجزائر، مغردا: "(فارسُ العرب) محمد بن سلمان يتنقل بين موريتانيا بلد العلماء والصالحين من العباد، وبين الجزائر بلد الشهداء وعرينُ الآساد".

وأضاف: "اللهم اجمع كلمة العرب والمسلمين على الهُدى ووفق وليّ عهدنا لما تحب وترضى".

وأثارت تغريدة المغامسي سخطا واسعا من قبل متابعيه، الذين اتهموه بـ"المبالغة في النفاق لابن سلمان".

وأوضح ناشطون أن المغامسي "انفرد بصدارة الدعاة المنافقين لابن سلمان"، لا سيما أنه الوحيد الذي لا يتجاهل أي قضية، ويعلق عليها، بما فيها جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي التي برأ ابن سلمان منها.

واعتبر ناشطون أن المغامسي الذي يحظى بشهرة واسعة، "يعين الظالم والمجرم على مواصلة ظلمه وجرمه، من خلال تغريداته".