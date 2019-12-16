صالح يتسلم قائمة مرشحي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة

تسلم الرئيس العراقي برهم صالح قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت الوكالة، أن الرئيس العراقي قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة الاكبر عددا”، مبينا أن الكتلة الأكبر انتهت بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء”.

وأضافت، أن صالح تسلم قائمة تضم عددا من الاسماء المرشحة أبرزها (محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي”، مبينا أن صالح تسلم أيضا أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي.

وأشارت إلى أن هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب المتغيرات وتوافق الكتل السياسية، وأن الرئيس العراقي سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن مقبوليتها والتصويت عليها في مجلس النواب.

ووافق مجلس النواب العراقي في الأول من ديسمبر على استقالة حكومة عبدالمهدي، بعد نحو شهرين من موجة احتجاجات بدأت عفوية ومطلبية وأسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي أبلغ الرئيس العراقي بأن أخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الاعمال هو يوم الخميس المقبل.