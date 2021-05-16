صحة غزة: اسرائيل تتعمد استهداف المؤسسات الصحية

استنكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تعمد قوات الاحتلال الاسرائيلي لاستهداف المؤسسات الصحية والتي كان آخرها اليوم استهداف مركز صحي شهداء الدرج بصاروخين من طائرات الاستطلاع مما تسبب بأضرلر جسيمة في المركز ووقف العمل فيه.

وطالبت الوزارة في بيان مقتضب لها، المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتحييد وحماية الطواقم والمؤسسات الصحية وتجريم تلك الممارسات العدوانية بحق شعبنا ومؤسساته المدنية والصحية.

فتح معبر رفح

أكد كمال الخطيب مندوب سفارة فلسطين فى القاهرة بمعبر رفح ومختار الجالية وشيخ الفلسطينين فى سيناء لـ (د.ب. أ)، أن معبر رفح فتح اليوم لاستقبال العالقين الفلسطينين من الطلاب والمرضي المحولين إلى مستشفيات مصر.

وأشار إلى أنه لم يتم استقبال أي جرحي فلسطينيين من غزه جراء القصف الإسرائيلي على غزة، ولم تدخل أي سيارات إسعاف من الجانب المصري إلى غزة لنقل الجرحى.

الصليب الأحمر يدعو مجلس الأمن لـ “وقف العنف”

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى “ممارسة أقصى قدر من النفوذ لوقف الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل”، معتبرة أنه نزاع “غير مسبوق في شدته”.

وكتبت اللجنة الدولية في بيان نشر قبل ساعات من اجتماع افتراضي لمجلس الأمن مخصص لهذه المواجهات أن “سكان غزة وإسرائيل يواجهون أشد دوامة من الأعمال العدائية منذ سنوات”.

دعت جميع الأطراف إلى “وضع حد لتصعيد (العنف) وضمان وصول أفضل إلى المتضررين في قطاع غزة”.

وقال روبرت مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إن “شدة هذا النزاع أمر لم نشهده من قبل مع غارات جوية متواصلة على غزة المكتظة بالسكان وصواريخ أصابت مدنا كبيرة في إسرائيل ما يؤدي إلى موت أطفال من الجانبين”.

وأكد أن وصول السكان في غزة إلى المستشفيات أو غيرها من البنى التحتية المهمة “معقد جدا”، داعيا الأطراف إلى “إنهاء دوامة العنف هذه” لأن القواعد “واضحة جدًا: يجب حماية المدنيين دائما وللأسف الحال ليس كذلك الآن”.

وأكد البيان أن القصف المتواصل يمنع وصول المنظمة وغيرها من المنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم لمساعدة إلى غزة، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتواصل مع الطرفين بشأن ضرورة الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تبرعت بنقالات وأسرّة مستشفيات ومعدات طبية لعلاج 150 مصابًا بجروح خطيرة في غزة، وقامت بزيارة عدد من ضحايا الهجمات الصاروخية في وسط إسرائيل.