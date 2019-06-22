صحفية أمريكية تتهم ترامب بالتحرش بها قبل 25 عاما

اتهمت صحفية أمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي، في خطوة من شأنها أن تثير الانتقادات، في الوقت الذي نفى فيه الأمر.



وادعت الصحفية إليزابيث جان كارول (75 عاما)، كاتبة العمود في مجلة "إيل" بنسختها الأمريكية، أن ترامب اعتدى عليها قبل 25 عاما، خلال وجودها بغرفة تبديل الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في نيويورك، بحسب مقابلة نشرتها مجلة "نيويورك"



وأضافت أنها "في ذلك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996، كانت عند مدخل متجر بيرغدورف غودمان في حي آبر إيست سايد الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطوّر العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به".



وفي كتاب جديد لها بعنوان "لماذا نحتاج إلى الرجال؟"، أوضحت أنها قابلت ترامب داخل المتجر في مقاطعة مانهاتن، ووافقت على مساعدته في اختيار هدية لفتاة بعد أن طلب منها المشورة.



وأوضحت أن ترامب طلب منها أولا مساعدته في انتقاء هدية لامرأة، فوافقت، قبل أن يكشف لها أنها هي المرأة التي يريد شراء الهدية لها، مشيرة إلى أنها حينما دخلت إلى غرفة الملابس اعتدى عليها ترامب بعنف.



ولفتت إلى أن ترامب طلب منها أن تجرب قطعة ملابس داخلية واقترح عليها أن يدخل معها حجرة تبديل الملابس، فظنت أنه يمازحها لكنه لم يكن يفعل، إذ حشر نفسه في الحجرة معها وقبلها عنوة ثم اغتصبها، على حد زعمها.



وتابعت الصحافية روايتها فقالت إنها حاولت مقاومة المعتدي عليها طوال ثوان عديدة، من دون جدوى، قبل أن تتمكن في النهاية من الإفلات منه والفرار، مؤكدة أنها لم تتقدم بشكوى في حينه ضد الملياردير خوفا من الانتقام، لكنها روت تفاصيل الحادثة آنذاك لصحفيتين، أكدتا بدورهما لمجلة "نيويورك" أنها بالفعل أخبرتهما بذلك.



وتعتزم الصحافية نشر شهادتها في كتاب سيرة ذاتية تعرض فيه اعتداءات جنسية أخرى تعرضت لها.

بدورها نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نفي الرئيس دونالد ترامب مزاعم الاعتداء الجنسي.



وقالت ترامب في بيانه "لم أقابل هذه المرأة في حياتي أبدا".



غير أنّ مجلة "نيويورك" نشرت صورة يظهر فيها ترامب وهو يمازح إي. جان كارول وزوجها.



واتهم ترامب في بيانه الصحفية بأنّها اختلقت هذه الرواية للترويج لكتابها الجديد، وقال "إنّها تحاول بيع كتاب جديد، وهذا ينبغي أن يجعلك تفهم دوافعها".