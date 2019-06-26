صحفي أردني ممنوع من السفر بطلب الإنتربول

قال الصحفي الأردني تيسير النجار، الذي اعتقل ثلاث سنوات في الإمارات، إنه تبلغ بقرار منعه من السفر بناء على طلب "الإنتربول".

وذكر النجار في صفحته عبر "فيسبوك"، أنه فوجئ بمنعه من السفر، وسحب جواز سفره من قبل سلطات مطار الملكة علياء، خلال توجهه رفقة زوجته في رحلة سياحية إلى إسطنبول.

وبحسب النجار، فإن سلطات المطار أبلغته بضرورة مراجعة مقر "الإنتربول" في عمّان، دون إيضاح أسباب إدراج اسمه على لائحة المطلوبين.

وكان النجار أنهى محكوميته بالسجن ثلاث سنوات في الإمارات، في شباط/ فبراير الماضي، بعد اتهامه بالإساءة إلى "رموز الدولة".

وروى النجار خلال الفترة الماضية جانبا من معاناته في سجون أبو ظبي، وتعرضه إلى التعذيب النفسي والجسدي الصارخ.