صحفي أوكراني يعتدي على سياسي موال لروسيا على الهواء مباشرة (فيديو)

اعتدى صحفي أوكراني، على سياسي من بلاده موال لروسيا، على الهواء مباشرة، خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير".

وضرب الصحفي الأوكراني يوري بوتوسوف، السياسي الأوكراني نيستور شوفريتش، خلال الحلقة التي تخصيصها، لتصعيد الصراع الأخير في دونباس، والتي تمت دعوة ممثلين عن القوى السياسية الموالية لروسيا إلى الاستوديو.

في مرحلة ما، لم يستطع الصحفي يوري بوتوسوف، الذي كان من بين الضيوف، تحمل الأمر "استفزازات شوفريتش" مما أدى إلى اشتباك بالأيدي، بحسب ما ذكر موقع "dozor".

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.