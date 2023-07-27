صحفي اميركي: اوكرانيا استغلت اتفاق الحبوب لتهريب المخدرات

كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، أن أوكرانيا استغلت صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الاسود وصدّرت بضائع غير مشروعة، بما في ذلك المخدرات وكذلك النفط من روسيا إلى أوروبا.

نقل هيرش الحائز على جائزة "بوليتزر"، عن مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته إن "الصادرات من أوديسا تضمنت بضائع غير مشروعة مثل المخدرات والنفط حصلت عليها أوكرانيا من روسيا". مشيرا الى ان "بعض المسؤولين الأمريكيين يعتبرون حكومة أوكرانيا من أكثر الحكومات فسادًا والأغبى في العالم" وفق راي المسؤول الاميركي

واوقفت موسكو الأربعاء الماضي، مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، التي ابرمت برعاية الامم المتحدة وتركيا وتم تصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".

وبعد الاعلان الروسي حولت القوات الاوكرانية البحر الاسود الذي كان معبرا للناقلات الى ساحة حرب ، حيث أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال عميلًا لأوكرانيا كان يخطط لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود والمزودة بأسلحة صاروخية عالية الدقة".

وصادرت عبوتان ناسفتان (يدويتا الصنع) بمواد متفجرة تعادل 1 كيلوغرام من مادة "تي إن تي"