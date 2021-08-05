صحف غربية: كوماندوز إيراني وراء محاولة خطف "أسفالت برينسيس"

ذكرت صحيفة تايمز نقلا عن مصدر مطلع، أن طاقم الناقلة "أسفالت برينسيس" لعب دورا مهما في احباط محاولة اختطاف السفينة قبالة سواحل الإمارات.

وزعمت "التايمز" أن مسلحين إيرانيين "كوماندوز" صعدوا على متن السفينة التي تبحر تحت علم بنما، قبالة سواحل الفجيرة قرب مضيق هرمز، مما دفع طاقم السفينة إلى اعطاب محركاتها، حتى لا يتمكن الخاطفين من جرها لإيران.

وتصر طهران على رفضها وجود أي دور لها في حادثة "أسفالت برينسيس"، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن واقعة الخطف الوجيز للناقلة

وأشارت الصحيفة إلى أن تصرفات الطاقم هذه أدت إلى فقدان الناقلة قدرتها على التحرك وأحبطت المخطط المزعوم لاحتجاز السفينة وجرها إلى إيران، مضيفة أن الخاطفين غادروا الناقلة عند اقتراب سفن حربية أمريكية وعمانية منها، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.

من جانبها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن أحد أفراد طاقم "أسفالت برينسيس" قوله في اتصال مسجل مع خفر السواحل الإماراتي إن خمسة أو ستة إيرانيين مسلحين اعتلوا الناقلة في ساعات متأخرة من الثلاثاء الماضي.