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صحيفة أمريكية: الخلافات مع الجيران تدفع قطر إلى تعزيز قواتها

صحيفة أمريكية: الخلافات مع الجيران تدفع قطر إلى تعزيز قواتها
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