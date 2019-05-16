صحيفة إيطالية: مصر قد تضطر للتدخل لحسم الأمور في ليبيا

رأت صحيفة إيطالية متخصصة في الشؤون الدفاعية والأمنية، أن مصر قد تجد نفسها مضطرة للتدخل في ليبيا، في حال فشل القائد العام "للجيش الوطني" المشير خليفة حفتر في ضبط الأمور هناك

وقالت صحيفة "difesa-e-sicurezza" في سياق سردها للتطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بالموقف من العملية العسكرية التي أطلقها حفتر، الذي وصفته برجل برقة القوي في اتجاه مناطق غرب ليبيا في الرابع من أبريل الماضي، إن "مصر لا تزال تقف كحليف، ولكن لا أحد يعلم إلى أي وقت يمكن أن يتواصل ذلك. في الواقع تسبب هجوم "الجيش الوطني" ضد السراج في إحداث تأثير مزعج للقاهرة يتمثل في عودة داعش. لقد رفع الإرهابيون رؤوسهم مجددا، وأصبحوا أكثر غطرسة، وسيتعين على السيسي التدخل قبل أن يتصاعد التهديد ويعبر الحدود"