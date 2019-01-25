صحيفة: الإمارات ستنتصر على إيران

ما الذي قد يدفع الإمارات إلى صراعٍ مباشرٍ أكبر مع إيران؟

تُعَدُّ إيران واحدةً من القوى النافذة على الساحة السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، لكنَّ مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية ترى أنَّها قد تخسر في أي صراعٍ مستقبليٍ مع الإمارات، خاصةً في ظل العداء القديم بين الدولتين على خلفية استيلاء إيران على جُزرٍ في الخليج العربي تزعم الإمارات أنَّها تابعةٌ لها.

المجلة ترى أنَّ الشرق الأوسط أكبر من إيران وإسرائيل، وأنَّ أكبر تغييرٍ في موازين القوى داخل الشرق الأوسط على مدار العقد الماضي ليس له علاقةٌ بهاتين القوتين، لكنَّه كان نهوض الإمارات.

ففي الوقت الذي تتعرَّض خلاله المملكة العربية السعودية للإدانة من الصحفيين والمُحلِّلين الغربيين نتيجة تدخُّلها الفاشل في اليمن، يتجاهل أولئك النجاح الكبير الذي مُنِيَت به الإمارات: إذ دحرت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وأوشكت القوات الإماراتية على إخراج الميليشيات الحوثية من الحديدة، وهو آخر ميناءٍ رئيسيٍ تُسيطر عليه الميليشيا التابعة لإيران. وبكل بساطة، لم تَعُد الإمارات مُجرَّد دولةٍ خليجيةٍ كسولةٍ تتظاهر بمشترياتها الباهظة من الأسلحة دون الرغبة في تلطيخ يديها، على حد وصف المجلة.

لكن ما الذي قد يدفع الإمارات إلى صراعٍ مباشرٍ أكبر مع إيران؟ تقول المجلة إنَّ العداء بين الإمارات وإيران يعود إلى حقبةٍ تسبق الثورة الإسلامية. فأثناء انسحاب البريطانيين من الخليج عام 1971، احتل الجنود الإيرانيون ثلاث جُزُرٍ منحتها المعاهدات الدولية لإيران. منها جزيرة أبو موسى التي تبعد 50 ميلًا (80 كم) عن الساحل الإيراني و40 ميلًا (64 كم) عن سواحل الإمارات. لكنَّ الجزيرة تقع على بعد 10 أميالٍ فقط (16 كم) من مضيق هرمز، وتمر حركة ناقلات النفط بينها وبين جزر طنب الكبرى، مما يُضاعِف النفوذ الإستراتيجي الإيراني.

ويُعَدُّ الدعم الأمريكي للمطالبات الإماراتية بالجُزر نوعًا من النفاق، لأنَّ إدارة نيكسون غضَّت الطرف عن سيطرة إيران عليها نظرًا للعلاقات الوثيقة ين الشاه والبيت الأبيض آنذاك. لكنَّ الحسابات الاستراتيجية تغيَّرت مع سيطرة الثوريين على طهران. وفي أعقاب الثورة، ضاعفت السلطات الإيرانية وجودها العسكري على الجزر، لدرجة أنَّ محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري، يزور ثكناتها العسكرية بنفسه أحيانًا.

ورغم سعي الإمارات للتفاوض من آنٍ لآخر، وهو ما قد تسعى إليه مجددًا، فإنَّ تلك المحادثات لم تؤدِّ إلى أي نتائج.وتُرجِّح «ناشيونال إنترست» أن طهران ستخسر الجزر الثلاثة في حال تطوَّر السلوك الإيراني إلى صراعٍ مع إسرائيل والولايات المتحدة. وتستبعد أن تُخاطر الإمارات بالدخول في صراعٍ مُباشرٍ مع إيران الآن، لكنَّها ترى أن الجزر ستكون صيدًا سهلًا إذا دخلت إيران في صراعٍ مع خصومٍ أكثر قوة.

ولا شك أنَّ ثكنات الحرس الثوري على كافة الجزر ستُقاتل دفاعًا عنها، لكنَّ انقطاع إمدادات الذخيرة والأسلحة والطعام سيُجبر أكثر رجال الحرس الثوري إيمانًا بقضيتهم على إعادة النظر في استعدادهم للقتال.

وحسبما ترى المجلة، لن تخشى الإمارات انتقام الإيرانيين في أعقاب صراعٍ أوسع كهذا. إذ أنَّ الدفاع عن الجُزر أسهل من الاستيلاء عليها. ورغم براعة الحرس الثوري في إدارة العمليات الحربية غير المتكافئة ودعم الحركات المسلحة، فإنَّ عمليات الإنزال الحربي تتطلَّب مجموعة مهاراتٍ مختلفةٍ تمامًا.

والإمارات عام 2019 تختلف كثيرًا عن إمارات عام 1971.وفكرة سيطرة أبوظبي ودبي على استثماراتٍ إيرانيةٍ تُقدَّر بمئات الملايين وربما مليارات الدولارات تشكل عقبةً أكبر في وجه شن طهران عمليةٍ مباشرةٍ أو حملةٍ مناهضةٍ للإمارات. فالسلطات الإيرانية مستعدة لأن تُحارب حتى آخر جندي في حركاتها الوكيلة، لكنَّ الحسابات تتغير حين تُصبح محافظها المالية الخاصة على المحك.

وفي ختام التقرير، أشارت «ناشيونال إنترست» إلى الدرس الذي تعَلَّمَه آية الله الخميني والأجيال السابقة من قادة الحرس الثوري من «العملية فرس النبي»، وهو أنَّ الخلط بين خطابهم الشخصي وواقعهم العسكري له تكلفةٌ كبرى.

فأي ضربةٍ عسكريةٍ إسرائيليةٍ أو أمريكيةٍ ضد المواقع النووية والعسكرية الإيرانية ستتسبب في تعطيل العمليات الجوية والعسكرية الإيرانية لأسابيع وربما شهور، لكنَّ النظرة الاستراتيجية الأوسع ترى أنَّ الضربات الجوية ستؤجل التعامل مع الشكوك حول برنامج الصواريخ النووية والباليستية الإيرانية، والمعرفة التكنولوجية التي اكتسبتها إيران على مدار عقودٍ لن تذهب أدراج الرياح مع ضربةٍ كهذه.وترى المجلة أنَّه في حالة نشوب صراعٍ كهذا، سيحتشد الإيرانيون حول علم بلادهم، مما سيُنقذ الثورة الفاشلة كما حدث أثناء غزو صدام حسين عام 1980.

لكن مع تزايد التبجُّح الإيراني، ربما تكون أبوظبي هي من يلقن إيران درسًا لن تنساه. وفي حال فقدت إيران جزر أبو موسى والطنب خلال ذلك الصراع، فلن تستعيدها في وقتٍ قريب، بحسب ترجمة موقع "ساسة بوست".