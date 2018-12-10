الاسيرة الفلسطينية اسراء جعابيص

صدر فى العاصمة الجزائرية وضمن صحيفة "المواطن الجزائرية" ملحقاً خاصاً عن الاسيرة المقدسية إسراء جعابيص عدد 16 صفحة كاملة وذلك تحت اشراف الأسير المحرر خالد صالح "عزالدين" مسؤول ملف الاسرى في سفارة دولة فلسطين بالجزائر وبالتعاون والتنسيق مع "الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام" والإخوة في "مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى في حركة فتح" اضافة الى مشاركة عدة مؤسسات حقوقية وانسانية مهتمة بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني الذين تقدم لهم جميعا " عزالدين" مسؤول ملف الاسرى بالسفارة الفلسطينية بالجزائر بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الرائعة في تغطية ملف الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيونى بشكل دائم ولحظه بلحظه وأشار "عزالدين" كما وانه لا يفوتنا ان نتقدم بالشكر الجزيل لكل وسائل الاعلام الجزائرئة المسموعة والمرئية والمقروئه وكذلك الى مؤسسة جريدة "المواطن الجزائرية" وكل الاخوة والاخوات العاملين فيها وعلى رأسهم الاخ المناضل مدير التحرير (محمد كيتوس ) والاخت الكريمة مسئولة قسم التركيب والتصفيف في الجريدة الى جانب كل الفنيين والعاملين فى الجريدة " المواطن" و الذين عملوا ليل نهار ليخرج هذا العدد من ملحق الأسيرة المقدسية "إسراء جعابيص"الى النور جزاهم الله خيرا . وبارك الله فيهم وحفظ لنا ولهم الجزائر الشقيقة من كل سوء.

تجدر الأشارة الى ان السفارة الفلسطينية بالجزائر حريصة على متابعة دقيقة لملف القدس والاسرى وتزويد كافة وسائل الاعلام الجزائرية أول بأول بكافة الاخبار والتقارير المتعلقة بهما الى جانب ملفات اخرى كثيرة .

وأفاد " عزالدين " مسؤول ملف الاسرى بالسفارة الفلسطينية بالجزائر الى ان الملحق الخاص بالاسيرة "اسراء جعابيص" تضمن عدد كبير من المشاركات والمساهمات لكتاب وأدباء وشعراء من فلسطين المحتلة ومن خارج الارض المحتلة، لكتاب عرب اخرين بعضها كان ضمن المشاركة الحصرية للملحق ولصحيفة "المواطن الجزائرية" وبعضها الآخر كتابات وتقارير ومقالات واخبار سبق وان نشرت فى بعض الصحف والمواقع الالكترونية الفلسطينية والعربية وارسلت لاحقا عبر الأيميل لملف ملحق " الأسيرة إسراء جعابيص " فى "جريدة المواطن" وذلك مساهمة ومشاركة لفضح جرائم وممارسات الاحتلال الصهيونى بحق الشعب الفلسطينى ،ولدعم ونصرة ابناء فلسطين الأحرارالقابعين في زنازين الاحتلال الصهيوني وهم بالالاف فى المعتقلات ، وعلى رأسهم الأسيرة المقدسية الجريحة والمظلومة "اسراء الجعابيص" والتى تحتاج الى عناية واهتمام خاص ومتابعة طبية حثيثة لها وهو حق انسانى مكفول وفق القوانين والاعراف الدولية والانسانية .

- ولقد تضمن الملحق المنشورات التالية : -

1 - إسراء والحق المسلوب بقلم: تغريد علي.. الاردن

2 - إسراء الجعابيص وحريق الجرح الدامي المفتوح في التاريخ والجغرافيا بقلم: نشأت الوحيدي

3 - في يوم التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني ، لا تنسوا أسرانا المرضى" بقلم: كمال الرواغ

4- الأسرى الفلسطينيون يتذوقون الموت يوماً بعد يوم بقلم: أحمد يونس شاهين

5 - الأسيرة إسراء جعابيص.. شهيدة حية مع وقف التنفيذ بقلم : فراس الطيراوي

6 - إسراء الجعابيص أيقونة الألم خلف القضبان. :بقلم : تمارا حداد.

7 - اسراء الجعابيص في أرض الاسراء بقلم: د.أحمد لطفي شاهين

8- أبطال وراء القضبان بقلم: نجيب القدومي

9 - حالة الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص تعكس صورة الوجه الوحشي للاحتلال بقلم :د. محمد عبد الجواد البطة

10 - الأسرى بين مخالب قبور الأحياء وعصا السجان بقلم: د . حسام الوحيدي

11 - أسرانا البواسل أنتم سراج الوطن وملح الأرض وكحل البارود بقلم :سامي إبراهيم فودة

12 - أسرانا أنجم تتألق في فضاءات فلسطين بقلم/ أسماء ناصر أبو عيّاش

13- معاناة الاسيرات الفلسطينيات بين الاهمال الطبي والموت البطيء بقلم: أحمد صالح

14 - عذابات وانتهاكات اسرائيلية لأسرى الحرية بقلم: سفيان أحمد الشنباري

15 - الأسرى الفلسطينيون المرضى بين انتظار الموت أو الإفراج بقلم: نمر العايدي

16 - بذا الاسم كان بشاره الأنبياء.. اسراء بقلم: الشاعرة : خولة عبد الرازق

17 - إسراء يا وجه القدس الحزين.. يا زيتونة أبكت تراب فلسطين بقلم : الشاعرة المقدسية رانية حاتم.

18 - الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي كارثية بقلم: د.جمال عبد الناصرأبو نحل.

19 - الاسيرة اسراء الجعابيص صرخة وجع بقلم: أ. ابراهيم مطر

20 - الأسيرة إسراء ضحية لبشاعة الاحتلال بقلم: حازم سلامة

21 - إسراء جعابيص.. أمٌ مقدسية تطوي صفحةً قاسية داخل الأسر تقرير: مكتب إعلام الأسرى

22 - إلى إسراء جعابيص.. أكتبُ بقلم: ماجدة العرامي – كاتبة من تونس الشقيقة

23 - الأسيرة إسراء جعابيص "تلوك" الوجع وحيدة! تقرير: مكتب إعلام الأسرى

24 - في حضرة إسراء جعابيص بقلم: سلام أبو شرار

25 - الحرة إسراء جعابيص كما عرفتها بقلم: النائب سميرة حلايقة

26 - إسراء جعابيص: يوميات في الزنزانة بقلم: هديل عطا الله

27 - من يُهدي إسراء جعابيص مرآةً سحرية ؟ بقلم: هديل عطا الله

28 - إسراء جعابيص.. الأسيرة الفلسطينية الجريحة

29 - قصة الأسيرة إسراء الجعابيص تُبكي الآلاف

30 - حريق السجان الاسرائيلي أشد ألماً على الأسيرة إسراء من حريق النار لجسدها .تقرير : رانيا مرتجى

31 - سامر ترك البلد.. وإسراء تحلم برؤية الولد!! بقلم :د. أماني القِرِم

32 - أعذريني يا اسراء بقلم: الاسيره المحرره هنيه ناصر

32- إسراء يا وجه القدس الحزين.. يا زيتونة أبكت تراب فلسطين الشاعرة المقدسية رانية حاتم

33 - اسراء الجعابيص..جرحنا النازف بقلم ثامر سباعنه

34 - قُيودُ السجنِ بقلم : الشاعر شادي ابو عكر.

* رابط ملحق الاسيرة اسراء جعابيص على موقع جريدة المواطن الجزائرية

https://almouwatan.com/docs/2960.html