صحيفة المواطن الجزائرية تصدر ملحقا حول اسرى فلسطين الاطفال

كتب عضو المجلس التشريعي عيسي قراقع مقال بعنوان شيطنة الاطفال ... نتفوا وحرقوا شعرهم واقتادوهم عراة

الملحق حمل عنوان أطـفـال فــلســطـيـن .. ضحـايا إحـتلال لا يـعـرف الرحمة

الجزائر / اصدرت جريدة الموطن الجزائرية و بالتنسيق والتعاون مع سفارة دولة فلسطين بالجزائر ،ملحق خاص بمناسبة يوم الطفولة الفلسطيني، مكون من 12 صفخة كاملة ، وأفاد مسئول ملف الاسرى فى سفارة دولة فلسطين بالجزائر الاخ / الاسير المحرر خالد صالح (عزالدين) بان هذا الملحق تم صدوره بشكل خاص بمناسبة "يوم الطفل العالمي" ويركز على ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال والجرائم المنظمة التى يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحقهم ، وقد شارك العديد من الكتاب والإعلاميين في فلسطين وخارجها بالمشاركة فى الكتابة بالملحق الذي احتوى علي العديد من الاخبار والمقالات والتقارير الاعلامية الخاصة حول الطفولة في فلسطين .

وأوضح خالد عزالدبن المشرف العام على تحرير ملحق الطفولة الفلسطينية ان الملحق يصدر تحت شعار " أطـفـال فــلســطـيـن .. ضحـايا احتلال لا يـعـرف الرحمة وأشار الى ان الملحق سيتم توزيعه مع صحيفة المواطن الجزائرية وسينشر في موقع الصحيفة على الانترنت .

وكتب عضو المجلس التشريعي عيسي قراقع مقال بعنوان شيطنة الاطفال ... نتفوا وحرقوا شعرهم واقتادوهم عراة

وكتب سري القدوة رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية مقال تحت عنوان اعتقال الطفولة الفلسطينية ... جريمة منظمة تمارسها حكومة الاحتلال الصهيونى ..

وكتب عبد الناصر فروانة الاسير المحرر والباحث المختص بشؤون الاسرى ، تقريرا بعنوان "سلطات الاحتلال الاسرائيلى اعتقلت نحو (5300) طفل فلسطينى منذ اندلاع "انتفاضة القدس"

وفى مجال التقارير والدراسات نشر في الملحق تقرير لوزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين تحت عنوان ( مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بمسؤولياته تجاه الأطفال الفلسطينيين وتوفير الحماية القانونية لهم ) ..

واستعرضت تقارير صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى ، احصائيات تفصيلية بشان اعتقال الاطفال في سجون الاحتلال وممارسات الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية ..

كما نشر تقرير صادر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات حول استهداف الأطفال بأوامر من المستوي السياسي والأمني للاحتلال ..

كما استعرض تقرير خاص صادر عن اعلام الاسري واقع الاسرى الاطفال في أقبية التحقيق ومراكز التوقيف وسجني عوفر ومجدو التى تكتم على أنفاس 300 طفل فلسطينى دون السن القانونى.

كما استعرضت تقارير حقوقية وانسانية واقع القوانين والأوامر العسكرية التي تستند عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تشريع اعتقالها للأطفال ...

ونشرت في الملحق ايضا تقرير خاص صادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بعنوان 2070 طفلا قتلهم الاحتلال الأسرائيلى خلال 18 عامًا ...