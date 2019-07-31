صحيفة المواطن الجزائرية تفرد كامل صفحاتها للحديث عن الاسرى الفلسطينيين

البوابة- اياد خليفة

في سابقة نادرة لم يشهدها الاعلام العربي والدولي من قبل، افردت صحيفة المواطن اليومية الجزائرية واسعة الانتشار، وعلى كامل صفحاتها على مستوى عددها ليوم الاربعاء 31 تموز/ يوليو 2019 ملف عن الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ما اوردته الصحيفة لم يكن مفاجئا للاوساط السياسية والاعلامية والشعبية في الجزائر والعالم العربي الحر، فالصحيفة هي الابن الشرعي للاعلام الجزائري الباحث دائما عن الحق والحقيقة والواقف والمساند للقضايا العربية والانسانية، والداعم الرسمي والمطلق للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ابناء واحفاء الراحل العظيم الزعيم هواري بومدين رصوا صفوفهم كعادتهم في الوقوف الى جانب فلسطين المظلومة، واناروا ظلمة الزنازين، واشعلو نورا احرق الاصفاد وانعكس في كافة ارجاء المعمورة مطلقا زئيرا ينادي بالحرية والتحرير، مطلقا صرخة استثنائية وجلت الوجوه بعدها، تنذر باخواة اشداء، وسند متين في بلاد المليون ونصف المليون شهيد.

تقارير وتحقيقات اعلامية نادرة

في ثنايا الـ 16 صفحة من صحيفة المواطن تنفس القلم الحرية وهو يكتب عن الاسرى، وتحدث عن معاناتهم فافرد تقريرا عن المرضى في السجون والمعتقلات النازية الاسرائيلية، واخر عن سياسة الموت البطيء، ولفت الانتباه تقرير عن الاسير المقعد ناهض الاقرع وهو مبتور القدمين ويعيش تحت الاهمال الطبي والضغط النفسي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، كما توجد اشارة الى الطبيب الصهيوني الذي يعد اشد قسوة على المعتقلين والاسرى من السجان

هيئة الاسرى

وقد ثمنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين صباح السابقة الإعلامية العظيمة والمباركة المتمثلة بإصدار صحيفة المواطن الجزائرية، عددا كاملا عن الاسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الإحتلال.

واشادت بهذه الخطوة والتي تعبر عن مدى حضور واهمية قضية الاسرى لدى الإعلام الجزائري، واعتبرت ان صدور هذا العدد بكل محتوياته ومضامينه بمواد عن الأسرى المرضى وقضيتهم، وما يعانوه من جرائم وإهمال طبي، سيكون له تأثيراته الإيجابية في الشارع العربي، والمنطقة الإقليمية.

ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام العربية للسير على خطى صحيفة المواطن والإعلام الجزائري بشكل عام، في فضح ممارسات وإنتهاكات الإحتلال بحق الأسرى، لان ذلك يخفف عنهم، ويعزز قضية الاسرى والشعب الفلسطيني في الشارع العربي، تحديدا في هذا الوقت الصعب والحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وتوجه الهيئة تحية خاصة بإسمها وبإسم الحركة الاسيرة في سجون الإحتلال والاسرى المحررين وكافة المؤسسات العاملة في قضية الاسرى، للإعلام الجزائري وفي مقدمته صحيفة المواطن الجزائرية، وكذلك شكر خاص لمسؤول ملف الاسرى في سفارة دولة فلسطين في الجزائر الاستاذ خالد عز الدين ولطاقم سفارة دولة فلسطين، على كل الجهود التي تبذل يوميا من اجل أسرانا وشعبنا الفلسطيني.