"قوات الأمن تابعت أعضاء الفريق إلكترونيا وشاهدتهم في نقاط عديدة باسطنبول"

نشرت صحيفة "صباح" التركية الجمعة، صورا جديدة للفريق السعودي الذي يعتقد أنه نفذ عملية اغتيال الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.



وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" إن "الصور تظهر شخصيات من الفريق، في أثناء خروجهم من المطار وقيامهم بمعاملات عند نقطة تفتيش الجوازات ومحطة الطيران العامة"، موضحة أنه "تم تحديد الصور خلال تفحص كاميرات المراقبة، وتبين أن بعض الشخصيات كانوا قد حضروا إلى تركيا عدة مرات في وقت سابق".



ولفتت الصحيفة إلى أن "قوات الأمن التركي تابعت أعضاء الفريق إلكترونيا، وشاهدتهم في نقاط عديدة بمدينة اسطنبول"، مشيرة إلى أن "شخصين وصلا بطائرة خاصة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر في الساعة 16:14 إلى مطار أتاتورك، وهما منصور أبو حسين ونايف العريفي".

وتابعت: "في حين حضر 3 آخرين في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر في الساعة 1:52 فجرا، وهما عبد العزيز محمد الهوساوي وخالد الحطابي ومشعل البستاني.



وكانت صحيفة "صباح" التركية نشرت الخميس، صورا قالت إنها للضابط السعودي ماهر عبد العزيز مطرب، الذي اعتبرته صحف أمريكية وتركية "العقل المخطط لعملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي" بقنصلية بلاده في اسطنبول.

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ويظهر في الصور الأربع التي نشرتها الصحيفة التركية، مطرب في عدة أماكن في اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي بعد مراجعته القنصلية للحصول على أوراق رسمية.



ففي الصورة الأولى يظهر مطرب ومعه عدة رجال، وهو يدخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول الساعة الـ9:55 صباحا بتاريخ الثاني من تشرين أول/أكتوبر، ويتبعه عدة رجال أي قبل ساعات من دخول خاشقجي للمبنى.



وتظهر الصورة الثانية مطرب أمام منزل القنصل السعودي الساعة الـ16:53 من اليوم ذاته، فيما يظهر في الصورة الثالثة الساعة الـ17:15 في الفندق الذي نزل فيه بمنطقة ليفنت باسطنبول ومعه حقيبة كبيرة.



أما الصورة الرابعة، فتقول الصحيفة إنها تظهر مطرب الساعة الـ17:58، وهو في مطار أتاتورك الدولي مستعدا لمغادرة البلاد.