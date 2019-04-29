صحيفة: تطبيق "أبشر" سلاح ذو حدين

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية"، اليوم الاثنين، ان تطبيق "أبشر" المتداول في السعودية يُستخدم لمراقبة حركة الزوجات والنساء من أقاربهم من الرجال.ونشرت الصحيفة مقالاً للكاتبة كاثرين بينيت اشارت فيه الى ان هناك فتيات سعوديات هاربات يرون أن هذا التطبيق "غير إنساني"، بينما يؤكد البعض أنه "رائع" بعد استخدامه في العديد من المجالات وليس مراقبة نساء العائلة وتحركاتهن

وكانت وفاء وشقيقتا مها السبيعي وهما سعوديتان فرتا الى جورجيا قد تحدثتا عن التطبيق وقالتا انهن سرقن هاتف والدهم لارسال موافقة سفرهن ولولا ذلك لما تمكن من المغاردة

وفي فبراير الماضي نفت السعودية استخدام التطبيق التابع لوزارة الداخلية لتعقب النساء السعوديات ومنعهن من السفر، رافضة في الوقت نفسه محاولات تسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية.

ويوفر "أبشر" خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، مثل تجديد جوازات السفر، وتحصيل المخالفات المرورية، وملء طلبات استقدام العاملات الأجنبيات بالتالي اصبح يمكن اعتباره بانه سلاح ذو حدين