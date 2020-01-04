صحيفة تنشر اسماء اعضاء الحكومة اللبنانية العتيدة

نشرت صحيفة النهار اللبنانية، السبت، ما قالت إنها التشكيلة شبه النهائية، لحكومة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب.

وبحسب الصحيفة ونقلا عن مصادر خاصة قالت إن التشكيلة هي على النحو الآتي:

1- الرئيس حسان دياب

2 - طارق المجذوب (للتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة)

3 - العميد المتقاعد طلال اللادقي أو القاضي فوزي أدهم من بيروت أو من عكار حيث يتم التداول بأسماء العميد حسني ضاهر والعميد باسم خالد واللواء حسن مرعب، أو مدني هو عضو في المجلس الشرعي سابقا (للداخلية)

4 - عثمان سلطان أو طلال حوّاط (للاتصالات)

5- غازي وزنة (المالية)

6- عبد الحليم فضل الله (صناعة)

7- الطبيب علي حيدر (صحة)

8- علي عبدالله (للزراعة والسياحة)

9- رمزي مشرفية (المهجرين والشؤون اجتماعية)

10- د. دميانوس قطّار (الخارجية)

11- المهندس آلان عون (غير النائب، الطاقة)

12- المحامية ماري كلود نجم (للعدل)

13- كرم ضومط (للأشغال)

14- النقيبة أمل حداد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الدولة للتنمية إدارية

15- زينة عكر عدرا (الدفاع والاقتصاد والتجارة)

16- بترا خوري (للعمل)

17- منال مسلم (زحلة) (بيئة)

18- مارتينيه اوهانيان (اعلام وثقافة)

وكان حزب الله قد رشح حسان دياب لتشكيل الحكومة بعد اعتكاف الرئيس سعد الحريري عن المهمة فيما رفض رؤساء الوزراء السابقون التعامل مع زميلهم القادم وتمسكو بالحريري الذي دعا بدورة للتعامل معه وطالب انصاره في الشارع بالتراجع الى منازلهم