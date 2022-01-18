صحيفة: حزب الله رفض عرضا اميركيا

ذكر تقرير صحفي لبناني مقرب من حزب الله اللبناني ان الاخير رفض مؤخرا عرضا للحوار والمناقشة مع الولايات المتحدة .

وقالت صحيفة الاخبار الموالية لحزب الله اللبناني ان الإدارة الأمريكية بعثت برسالة إلى قيادة "حزب الله"، تطلب فيها التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية"، فيما "رفض" الحزب هذا الأمر.



وفي خبر نشرته، قالت صحيفة "الأخبار": "في وقت يشن فيه حلفاء واشنطن اللبنانيون حملة على المقاومة، أوصل وسطاء، أخيرا، رسالة من الإدارة الأمريكية إلى قيادة حزب الله تطلب التواصل من أجل مناقشة مختلف الملفات اللبنانية، وقد أبلغ الحزب الوسطاء رفضه أي شكل من أشكال التواصل مع الأمريكيين".

ولم تعلق الولايات المتحدة على خبر الصحيفة، الا ان هناك شك في دقة خبر الصحيفة خاصة وان والولايات المتحدة تدرج حزب الله في قوائم الارهاب وتطارد اعوانه ورجاله خاصة رجال الاعمال والمؤسسات المالية المتهمين بالتجارة بالمخدرات وتبييض الاموال، وتعرض الملايين للحصول على معلومات بشان اعوان ورجال حزب الله في العالم ولبنان، في الوقت الذي تجري ايران المسيطرة والمتحكمة بقرارات وتصرفات الحزب مفاوضات نووية في فيينا، بالتالي لا داعي للولايات المتحدة للذهاب الى مفاوضات مع حزب الله طالما انها على تواصل غير مباشر مع ايران في فيينا