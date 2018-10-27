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صحيفة: خاشقجي كان يعتبر أن الأزمة بين السعودية وكندا لا داعي لها

صحيفة: خاشقجي كان يعتبر أن الأزمة بين السعودية وكندا لا داعي لها
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