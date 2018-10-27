صحيفة: خاشقجي كان يعتبر أن الأزمة بين السعودية وكندا لا داعي لها

الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي

ذكرت شبكة "غلوبال نيوز" الكندية أن الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي اعتبر أن المواجهة بين السعودية وكندا لا داعي لها، وأنه كان بالامكان إدارة الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية.

وأكد خاشقجي في حديث للشبكة في وقت سابق، أن نقل كندا انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط إلى أجندة الدول الغربية بـ"الأمر الجيد".

وأشارت إلى أن خاشقجي وصف نقل كندا انتهاكات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط إلى أجندة الدول الغربية بـ"الأمر الجيد"، لكنه اعتبر أن "المواجهة بين السعودية وكندا لا داعي لها إطلاقا، ويمكن إدارة الأزمة من خلال القنوات الدبلوماسية".

كما تطرق خاشقجي في حديثه للشبكة الكندية إلى حاجة الدول العربية إلى انتقادات من كندا بشأن حقوق الإنسان، وقال: "العالم العربي يشكل 5% من سكان العالم، لكن 50% من اللاجئين يأتون من هذه الدول".

وأكدت السعودية رسميا قبل أسبوع "وفاة" خاشقجي جراء "شجار واشتباك بالأيدي" وقع داخل قنصليتها العامة في اسطنبول، وأعلنت توقيف 18 شخصا على ذمة التحقيق.