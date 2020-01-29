صحيفة دنماركية تهين العلم الصيني.. وترفض الاعتذار (صورة)

رفضت صحيفة دنماركية الاعتذار للصين بعد نشرها كاريكاتيرا ساخرا "مهينا" للعلم الصيني، تضمن صورة لفيروس كورونا القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا حتى الآن

ويظهر في الصورة التي نشرت في صحيفة "يولاندس بوستن" يوم الاثنين الماضي، علم صيني مع تغيير النجوم الصفراء التي توجد عادة في الزاوية العلوية اليسرى برسومات لفيروس كورونا الجديد.

ووصفت سفارة الصين في الدنمارك الرسوم بأنها "إهانة للصين"، وتضر بمشاعر الشعب الصيني.

وقالت السفارة إن الرسوم "تجاوزت الحدود الأخلاقية لحرية التعبير". وطالبت الصحيفة ورسام الكاريكاتير، نيلز بو بوجيسن، "بتوبيخ أنفسهم لخطئهم، وبالاعتذار علنا للشعب الصيني".

لكن رئيس تحرير الصحيفة جاكوب نيبرو قال اليوم الأربعاء إنه: "لا يمكننا الاعتذار عن شيء لا نعتقد أنه خطأ. ليس لدينا أي نية للإهانة أو السخرية، ولا نعتقد أن الرسم يفعل ذلك. بقدر ما أستطيع أن أرى، هنا يتعلق بأشكال مختلفة من الفهم الثقافي".

وأيد العديد من السياسيين الدنماركيين الصحيفة، حيث نقلت صحيفة "بوليتيكن" عن رئيس الوزراء، ميت فريدريكسن، قوله: "لدينا حرية التعبير في الدنمارك. أيضا للرسم".

وحتى الآن، قتل العشرات وأصيب آلاف آخرون بالفيروس الجديد الذي نشأ في سوق للحيوانات بمدينة ووهان الصينية. كما تم تأكيد وجود العديد من الإصابات في أماكن أخرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.