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صحيفة روسية تكشف مخاوف موسكو من خضوع الأسد لأمريكا

صحيفة روسية تكشف مخاوف موسكو من خضوع الأسد لأمريكا
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